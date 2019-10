Dimitri Maex lett a Reprise performance ügynökség globális vezetője

Érkezésétől a Reprise komplex szolgáltatásainak további erősödését és a fejlesztések felgyorsítását várják különös tekintettel a kereső (SEM és SEO), a fizetett közösségi megjelenések és az e-commerce megoldások terén, ahol a Reprise az IPG Mediabrands nagy ügynökségi márkáit, a UM-et és az Initiative-ot is támogatja.

A tavalyi évben az IPG Mediabrands úgy döntött, hogy Reprise név alatt egységesíti a globális digital performance ügynökségeit és ehhez komoly, network erőforrásokat is rendel. Világszinten ez érintette a közösségi médiában meghatározó Society-t vagy a mobil marketingben úttörő Ansible-t, míg hazánkban a Digital Media Best Practice-en 2017-ben győztes Fastbridge-et. Utóbbi a hazai Reprise kreatív divíziójaként működik tovább 2018. januárja óta.

„Érthető, és így utólag visszatekintve kifejezetten jó lépés volt az IPG-től, hogy világszinten egy közös ernyő alatt, egységesen magas színvonalú digital performance ajánlattal, közös toolokkal lép fel a piacon a hirdetők felé. Itthon minket az egyébként nagyon sikeres és hosszú múltra visszatekintő Fastbridge miatt azonban érzékenyen érintett. Erre megoldásként találtuk ki azt, hogy bár a Fastbridge Kft.-t átnevezzük a networknek megfelelően Reprise Kft.-re, azonban a Fastbridge nevet mégsem vezetjük ki, hanem meghagyjuk az utóbbi időben azt sokszor sikerre vivő kreatív csapatunknak” – nyilatkozta Erős Attila a hazai IPG Mediabrands Chief Digital Officere.

„A hazai Reprise-nak egyébként kitüntetett szerepe van, hiszen ennyire gazdag szolgáltatási palettával (performance digital – programmatic – kreatív) nem nagyon rendelkeznek más médiaügynökségek a hálózaton kívül sem” – jelentette ki Szeder Péter a Reprise Account Director-a.

A Reprise kifejezetten a performance marketing megoldások specialistája az IPG Mediabrands-en belül, így digitális stratégiai, search, marketing automatizációs, e-commerce és in-store konverziós megoldásokkal segíti hirdetőit és a hálózat többi ügynökségét, így itthon a UM-et és Initiative-ot.

„Kicsit tartottam tőle, hogy hazai ügynökségek után egy „hálózatoshoz” csatlakozni nagyobb kötöttséget jelent majd. Az elmúlt egy évben viszont inkább az előnyeit látom, leginkább annak köszönhetően, hogy rengeteg fejlesztéshez, nemzetközi toolhoz és tudáshoz férhetünk hozzá. Számomra külön izgalmas az IPG és a Google kiemelt partnersége. Ennek eredményeképp közös fejlesztésű eszközeink is vannak a Google-lel, sőt gyakran a Product Update-eket és az elérhető Google Bétákat is hamarabb kapjuk meg a londoni irodánktól, mint ahogy azok a hazai termékújdonságokat bemutató eseményeken bejelentésre kerülnek” – emelte ki Bay Áron a Reprise Head of Performance vezetője.