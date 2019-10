Ez kell a hazai álláskeresőknek

A hazai aktív és passzív álláskeresők 42,5%-a az alacsony fizetés miatt hagyta ott a legutóbbi munkahelyét, a második és a harmadik felmondási ok a fejlődési lehetőség hiánya és a főnökkel való elégedetlenség volt (36-36%) – derült ki a DreamJo.bs online kutatásából.

„Hiába magas a fizetés, ha rosszul érzi magát az ember a munkahelyén. A jó fizetés szükséges, de nem elégséges ahhoz, hogy a vállalatok megtartsák a legkiválóbb munkaerőt" - hangsúlyozza Balogh-Mázi Mária, a DreamJo.bs vezérigazgatója.

Az álláskeresők körében végzett felmérés eredményei is alátámasztják ezt, hiszen a fejlődési lehetőség toronymagasan vezet, a válaszadók 78%-a jelölte be ezt legfőbb szempontként a munkahelyválasztásnál. A második helyen a családbarát jelző végzett 61,6%-kal, a harmadikon a sokszínű és befogadó munkahely (52,7%). Utóbbi olyan, népszerűnek gondolt jellemzőket utasított maga mögé, mint a környezettudatos (33%) vagy az egészségtudatos (29%). A kutatásban legnagyobb arányban 36-45 év közötti munkavállalók vettek részt, vagyis azoknak az X és Y generációs munkavállalóknak a preferenciáit tükrözik legnagyobb arányban az eredmények, akik legalább tíz éve vannak a munkaerőpiacon. Vagyis nem csupán az új generációnak fontos, hogy a választott munkahelyen fejlődni tudjon, hanem a már tapasztaltabb munkavállalóknak is ez az elvárásuk.

A válaszadók 63,8%-a nem elégedett a fizetésével jelenleg sem, a megkérdezettek legnagyobb része, közel fele 10-25%-os fizetésemeléssel békülne ki. Az elégedetlenség mértékét jelzi, hogy több mint harmaduknak még ez sem lenne elég, ők 25-50%-os fizetésemelést szeretnének.

Miért fontos a megkérdezettek számára a magas fizetés? Legnagyobb részük, 83%-uk szeretne félretenni a fizetéséből, ezt követte 38%-kal a családfenntartás mint cél, vagyis a mindennapi szükségletek előteremtése. A válaszadók harmada hiteltörlesztésre (32%), illetve utazásra, szórakozásra (33%) költené a magasabb fizetését.

„2019-ben már nem nagyon engedheti meg magának egyik szektorban vagy méretben lévő cég sem, hogy ne kommunikáljon őszintén magáról, mégis számtalan megtévesztő álláshirdetéssel lehet találkozni a mai napig. A cégeknek is az az érdekük, hogy a potenciális jelöltek már a legelső alkalommal tisztában legyenek azzal, hogy mit várhatnak az adott munkahelytől" - mondja Balogh Péter, a Szerethető Munkahelyek Díj egyik alapítója.

A DreamJo.bs kezdeményezésére létrejött Szerethető Munkahelyek Díj célja, hogy lehetőséget adjon a hazai munkaadóknak, hogy őszintén megmutassák, miért jó náluk dolgozni, illetve a munkavállalóknak, hogy megismerhessék ezeket a cégeket. Az idei, harmadik alkalommal megrendezésre kerülő versenyre több mint ötven városból közel 500 nevezés érkezett a hazai vállalatoktól. A közönségnek október 31-ig van ideje szavazni az általa legszerethetőbbnek tartott munkahelyre az erre a célra kialakított felületen.