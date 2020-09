Ma Magyarországon a foglalkoztatottság jóval nagyobb a férfiak, mint a nők körében, a fiatal nők – beleértve a kismamákat is – továbbra is kevésbé mobilisek a munkavállalás terén, mint a férfiak. A kismamákat, kisgyermekes anyukákat hagyományosan nem szokás a munkakereső fiatalok közé sorolni, a Coca-Cola Magyarország #énjövőm programjának új kutatásából viszont kiderült: sokszor hasonló kérdésekkel és problémákkal küzdenek, mint pályakezdő vagy frissdiplomás társaik. De mi motiválja őket az álláskeresésben, és hogyan lehet nekik segíteni, hogy a számukra leginkább ideális állást találják meg a gyermeknevelés mellett is? Erre keresték a választ a Medián és a Kantar Hoffmann kutatásai.

Fiatalok álláskeresési és munkavállalási szokásairól készített felmérést a Kantar Hoffmann és a Medián a Coca-Cola Magyarország #énjövőm programjának megbízásából. A kutatások, amelyek elsősorban a nem dolgozó és nem is tanuló fiatalokra fókuszáltak, a 35 év alatti kismamákat, kisgyermekes anyukákat is érintették, akikről hamar kiderült: bár munkatapasztalatban sokszor jóval előrébb járnak és ötleteik is vannak, az önbizalom és inspiráló példák tekintetében gyakran ugyanott tartanak, mint pályakezdő társaik. A kutatások emellett vizsgálták az álláskeresés módját, a mobilitást, a korábbi tapasztalatok szintjét és a továbbtanulásra való nyitottságot is.

A Medián kutatása szerint a járvány előtti időszakban a munkaerőpiaci elhelyezkedés jellemző módjai között minden korcsoportban, régiótól függetlenül első helyen szerepelt a rokonok, ismerősök, barátok ajánlása – a kutatás során vizsgált fiatalok mintegy 50%-a talál állást ily módon.

A nyitott pozíciók internetes böngészése csak a második legnépszerűbb álláskeresési forma volt. Érdekesség, hogy ez utóbbira jóval nyitottabbak a nők, mint a férfiak – az álláskereső nők 30%-a talál így munkát, míg a férfiaknál ez az arány csak 21%. Az #énjövőm program online tananyagainak statisztikái szerint az internetes álláskeresés mellett az online tanulásra is jóval nyitottabbak a fiatal nők és a kismamák, a weboldal 2018-as indulása óta ugyanis háromszor annyi nő regisztrált az ott elvégezhető ingyenes online képzésekre, mint férfi.

Mobilitás és külföldi munkavállalásra való nyitottság tekintetében viszont nagymértékben elmaradnak a nők a férfiaktól: a Kantar Hoffmann kutatása szerint sok édesanya az alapján választ munkahelyet, hogy a munkavégzés helye mennyire könnyen megközelíthető, milyen közel helyezkedik el az óvodához, iskolához. Az esetleges ingázás, a költözés és a külföldi munkavállalás hátránynak számít a megfelelő munkahely kiválasztásakor.

Bár a gyermeknevelési szempontok gyakran előtérbe kerülnek, amikor a kismamák, kisgyermekes anyukák állást keresnek, a további elvárásaik nem sokban különböznek egy friss pályakezdő feltételeitől. A továbbtanulásra, önképzésre való nyitottság, és a számukra érdekes, leginkább találó pálya megtalálása sok fiatal nő és kismama előtt nyitott kérdésként áll, megfelelő motiváció és támogatás, inspiráló példák hiányában azonban nehezen döntenek ezek mellett, és inkább praktikus, a gyereknevelést megkönnyítő szempontokat vesznek figyelembe.

Mi jelenthet segítséget az álláskereső kismamáknak?

Egy, a járvány időszakában készült kutatás szerint a kismamák 28 százaléka, közel 100.000 fiatal anyuka vállalna munkát megfelelő munkavégzési feltételek mellett. De vajon mi hátráltatja a kismamákat, és mi jelenthet nekik segítséget a munkavállalásban? A Coca-Cola Magyarország, részben erre a kérdésre fókuszálva, 2017-ben indította el #énjövőm programját, amelynek eredeti célja a 18-30 év közötti fiatalok munkaerőpiaci esélyeinek javítása volt. Felismerve azt, hogy a célcsoportba tartoznak a kismamák és fiatal szülők is, a program már a kezdetektől együttműködött a budapesti Coworkid alapítvánnyal, akikkel interaktív workshopokat és kiscsoportos képzéseket szerveznek. A szakképzett trénerek által vezetett képzéseken a résztvevők álláskereséshez és pályaváltáshoz kapcsolódó készségeik javításában, de önismeretben, kommunikációban és értékeik felismerésében is segítséget kapnak. A program tapasztalatai alapján ugyanis esetükben nem annyira a munkatapasztalat vagy a megfelelő szakmai háttér, hanem sokkal inkább a motiváció és az inspiráló közeg hiánya az, ami hátráltatja őket abban, hogy megtalálják a megfelelő álláslehetőséget.

„Szinte nincs is olyan anyuka, akit ne foglalkoztatna a munkakeresés, a pályaváltás, a hogyan tovább kérdése. Az #énjövőm képzésen sok ilyen anyukával találkoztam, és ez számomra is nagyon jó tapasztalatot jelentett. A tréner segített nekünk felmérni az erősségeinket, megmutatta, hogy milyen nagy erő van egy anyában, és milyen olyan értékeink vannak, amelyeket az anyaság és a gyereknevelés során erősítettünk meg. Arra is rámutatott, hogy ezek milyen sokat érnek a munkaerőpiacon” – mondta el Kissné Horváth Katalin, az #énjövőm program résztvevője.

A program szervezői, a Coworkid Alapítvány tagjai maguk is kisgyermekes anyukák, így könnyedén szem előtt tudják tartani a kismamák igényeit az események megszervezésekor.

„Egy-egy rendezvény alkalmával fontos szempont, hogy a kisgyerekesek díjmentesen jussanak hozzá ezekhez a képzési és kapcsolatépítő lehetőségekhez. Szülőként továbbá a saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy kisbabával a kezünkben nem olyan egyszerű egy esemény látogatása és az arra való tényleges koncentráció, így a rendezvények alkalmával ingyenes gyermekmegőrzővel segítjük a résztvevőket. És az egész mit sem érne a személyes ismerkedés lehetősége nélkül. A szülők a tréningeken megosztják egymással tapasztalataikat, új élményekkel, impulzusokkal gazdagodnak” – mondta el Klementz Kata, Coworkid Alapítvány elnöke.

A program személyes képzései mellett ingyenes, online képzéseket is kínál az érdeklődő kismamáknak: ezek azoknak kedveznek, akik a távolság, vagy az időhiány miatt nem tudnak részt venni a személyes eseményeken. A www.enjovom.hu oldalon elérhető modulok tartalma részben kiegészíti, részben pedig átfedi a személyes képzések tartalmát; népszerűségét pedig mi sem mutatja jobban, mint hogy a járványhelyzet alatt is felhasználók ezrei végezték a képzéseket az ország minden pontján. A program hosszútávú céljai között szerepel a kismamáknak, anyukáknak szóló eseménysorozat folytatása, és a tananyag fiatal vállalkozókra fókuszáló moduljainak kibővítése is.