A WPP hálózathoz tartozó Geometry cégcsoport Roy Armale-t nevezte ki újonnan nyílt globális innovációs vezetői pozíciójába. Az új poszttal a cégcsoport célja, hogy tovább gyorsítsa a legújabb technológiák világszínvonalú alkalmazását.

Roy Armale feladata azon platformok és eszközök újratervezése és optimalizálása lesz, amelyek lehetővé teszik a globálisan működő Geometry Living Commerce tervezési eszköz és módszertan sikeres működését. Ő felel majd az ügynökség innovációs folyamataiért is, beleértve a tech módszerek beépítését a stratégiai tervezési és kreatív folyamatokba.

– mondta a kinevezésről Beth Ann Kaminkow, a Geometry globális vezérigazgatója.

Roy Armale a Geometrynél kezdte karrierjét, ahol a shopper marketing viselkedésalapú átalakításán dolgozott. A cégcsoportnál végzett munkája nyomán számos ügyfél vezetett be innovatív gyakorlatokat. A Geometry ügynökségcsoport pedig olyan, az együttműködést elősegítő eszközökbe fektetett be, amelyek közelebb hozzák az adatokat és a technológiát az ügyfelekhez és támogatják a mérhető kreatív kereskedelmi megoldások létrejöttét. Roy mindemellett a WPP CTO Tanácsának tagjaként részt vesz a holding technológiai fejlesztésében is.

Roy Armale elmondta: