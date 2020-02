Kutyabarát környezettel és home office lehetőséggel csábítják magukhoz a vállalatok a munkavállalókat

Az employer branding egyre nagyobb hangsúlyt kap a cégek életében, hiszen a munkavállalók ingerküszöbe magasabb, a munkahelyeknek pedig egymásra kell licitálni a kedvezőbbnél-kedvezőbb ajánlatokkal, ami nemcsak a fizetésben mutatkozik meg. A DreamJo.bs - amelynek felületén az employer branding, a könnyen fogyasztható cégbemutatkozók és álláshirdetések egyaránt megtalálhatók - immáron három éve segít abban a kis-, közép- és nagyvállalatoknak, hogy minél sokszínűbben ismertessék meg magukat a potenciális álláskeresőkkel, így az oldalukon található több, mint 1300 cég adatlapja és állásajánlataik lehetőséget adnak a piac jellegzetességeinek feltérképezésére.

Sok helyen van home office lehetőség

Az elmúlt években látszott, hogy a munkáltatók - mérettől függetlenül - keresik a módját annak, hogy minél kellemesebb munkakörnyezetet biztosítsanak a munkatársak számára. A DreamJo.bs oldalán lehetőségük van arra, hogy a lehető legtöbb információt elmondják magukról, nem beszélve az ún. badge-ekről, vagy más néven jelvényekről, amelyekkel még személyesebb cégprofil készíthető el. A cégek 9 különböző badge közül választhatnak, még vonzóbbá téve ezzel magukat a munkavállalók számára. Ez alapján leszűrhetjük, hogy a magukról részletes adatlapot készítő vállalatoknak több, mint a fele kínál otthoni munkalehetőséget. Bár a legfrissebb Eurostat[1] statisztikák alapján Magyarország még mindig az európai átlag alatt van a rendszeres otthoni munkavégzés arányában (a dolgozók 2,3%-a), erre itthon is egyre nagyobb az igény a munkavállalók részéről, hiszen számos kutatás[2] szerint sokkal hatékonyabb, stresszmentesebb és ezáltal kifizetődőbb is a távmunka napjainkban.

Ugyancsak sok a kutyabarát hely: a vállalatok 43 százaléka enged be kutyusokat az irodába, emellett tízből 5 cég tartja magát egészségtudatosnak és tízből hárman vallják magukat környezettudatos munkáltatónak.

Kevés helyen van fejlődési lehetőség

"A munkahelyi elköteleződés alapfeltétele a munkahelyi jóllét megteremtése, amiben a munkavállaló hatékonyan tud dolgozni, megfelelő támogatást kap, fejlődik és tanul. Megéri fektetni a munkavállaló mentális egészségébe, mert az sokszorosan megtérül, például az elköteleződésében” - véli Balogh-Mázi Mária, a DreamJo.bs alapítója, aki azt is elmondta, hogy sajnos még mindig vannak hiányosságok a cégeknél ezen a téren. Annak ellenére, hogy az állásportál egy korábbi kutatása alapján a munkahelyválasztás legfontosabb tényezője a fejlődési lehetőség, erre a munkáltatóknak csak 27 százaléka kínál módot. Második helyen szerepel a választást befolyásoló tényezők között a családbarát környezet, amelyet a 2019-es adatok alapján a cégek 40 százaléka tud biztosítani a munkavállalóknak. A társadalmi szerepvállalásban nem jeleskednek a hazai munkáltatók: a cégeknek kevesebb, mint egyharmada vallotta magáról 2019-ben, hogy erős CSR-ben.

Az IT szektorban van a legnagyobb hiány, a marketing és PR a legnépszerűbb

Az elmúlt két év hazai adatai alapján látszódik az a nemzetközileg is általános trend, hogy a legnagyobb munkaerőhiány még mindig az IT szektorban van. Míg a nyitott állások száma megháromszorozódott ezen a területen 2018-ról 2019-re, addig az álláskeresők száma nem nőtt szignifikánsan. Az átlaghoz képest az egy pozícióra jelentkezők száma csaknem 80 százalékkal elmarad az IT ágazatban. Ugyanez azonban nem mondható el a marketing és PR területen meghirdetett állásokról: hiába nőtt másfélszeresére a kereslet a szakmában a tavalyi évben, a jelentkezők száma is erősen emelkedett és az átlaghoz képest kétszer annyian adják be önéletrajzukat egy-egy üres pozícióra ebben az iparágban. Népszerűek az irodai munkák és a business management állások, valamint a HR és employer brandinggel kapcsolatos munkalehetőségekre is sokan jelentkeztek tavaly. Ugyanakkor bajban van a pénzügyi, a mérnöki és a Big Data szektor a DreamJo.bs tavalyi statisztikái alapján:,bár a kereslet hatalmas munkaadói oldalról, ehhez képest országszerte kevés a szakképzett munkaerő a területen.

A nyitottságé a jövő

“Az álláskeresők egyre magasabbra teszik a lécet és nem szeretik a zsákbamacskát. Ha nem tetszik egy munkahely, ma már nem sokat gondolkoznak azon, hogy váltsanak-e, egyszerűen továbbállnak. Éppen ezért fontos már a kezdetekben is az őszinteség: ki kell teríteni a kártyákat mindkét félnek és a lehető legtöbb részletet be kell mutatni a cégeknek arról, hogy mit kínálnak a munkavállalóknak. Hiszen az álláskeresés hasonlóan működik, mint a párválasztás. Szeretnénk minél többet, és a valóságot megtudni arról, akivel összekötjük az életünket. Sokkal rosszabb, ha az elején valótlant állítunk, vagy nem mondunk el magunkról dolgokat, ami aztán ha később kiderül, hatalmas csalódást okozhat” - tette hozzá Balogh-Mázi Mária, aki a DreamJo.bs felületén az elmúlt években lehetővé tette, hogy minden vállalat a lehető legtöbb információt ossza meg magáról.