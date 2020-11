Megújul a Budapesti Corvinus Egyetem arculata

Százéves a közgazdászképzés Magyarországon. Az évforduló kapcsán még inkább aktuális a hagyománytisztelet és megújulás párosáról beszélni. Hazánk piacvezető gazdasági- és üzleti egyetemén, a Budapesti Corvinus Egyetemen tavaly indult a megújulás folyamata, amelynek célja a versenyképesség növelése mellett az európai és nemzetközi rangsorokban való előrelépés - közölte az egyetem.



A megújulás keretében számos változás kezdődött az elmúlt bő egy évben. A nemzetköziesítés jegyében az intézmény folyamatosan növeli az egyetemen tanuló külföldi hallgatók arányát (mesterszakon ez immáron a diákok egyharmadát jelenti), ezen felül nemzetközi gazdálkodás képzését idén már csak angolul indította el, ráadásul kétszer akkora hallgatói létszámmal, mint korábban. Szintén megnövekedett, közel megduplázódott az angol nyelvű kommunikáció és médiatudomány alapképzésre felvettek száma is.

A megújulás tartalmi folyamatát, stratégiáját követi az intézmény most megújult arculata is. Az egyetem tájékoztatása szerint a teljes arculati rendszer – mind szín- és formavilágában, mind pedig tipográfiájában – a hitelesség, professzionalizmus, időtállóság elvárásainak felel meg, emellett illeszkedik a nagy nyugati egyetemek vizuális trendjeihez, és egyértelműen definiálja az egyetem oktatási intézmény mivoltát is.

"Egyetemünk számára kiemelt fontosságú a diákság és az üzleti, gazdasági élet felé való kommunikáció. Az új arculatot is úgy terveztük meg, hogy e kettőségre maximálisan alkalmas legyen. A kék-arany kombinációja hitelesen tükrözi az üzleti élet által elvárt letisztultságot, tudást, hitelességet, míg a másodlagos arculati elemek és az ezekhez párosuló színek azt a dinamizmust, lendületet és játékosságot adják vissza, amit a fiatal generáció elvár" - fogalmazott Apáti-Tóth Kata, a BCE kommunikációs vezetője.

Az arculatváltás folyamata 2020 nyarán kezdődött. Több körös versenyeztetési eljárásban választotta ki az egyetem a nyertes koncepciót. A döntési folyamatban az egyetem elnöke és rektora mellett intézetvezetők, és a Corvinus kommunikációs és marketing szakemberei is részt vettek. A győztes arculati koncepciót a Salt Communications Kft. készítette. A vizuális rendszer központi eleme a csőrében arany gyűrűt tartó holló, mely hazánk egyik legsikeresebb uralkodójának, Hunyadi Mátyásnak címerállata.

"Koncepciónkban a gyűrű a tudás, a kiművelt ember hatalmának szimbóluma, ennek megszerzését kínálja a holló a hallgatóknak. Ehhez elszántság, kitartás és komoly szellemi munka szükséges. Elnyerni és birtokolni pedig annyit tesz: a tudást értékké, a keresést elköteleződéssé tudjuk formálni. Az alattvalóból lett uralkodó pedig azt üzeni: mindenki feljuthat a megszerzett tudással a csúcsra" – foglalta össze a koncepció lényegét Nagy István, a Salt Communications kreatív igazgatója.

A tervező csapat vezetői és hallgatói interjúk, valamint több mint 30 hazai középiskola bevonásával készült márkakutatás eredményeire alapozva dolgozta ki koncepcióját. A teljes tervezési folyamat az egyetem szakembereivel együttműködésében zajlott.