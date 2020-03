Szűcs Gábort Várkonyi Eni váltja a társ-kreatívigazgatói poszton

Szűcs Gáborhoz, aki 12 évig volt a Café munkatársa, olyan eredmények és sikerek fűződnek, mint például az Audio Studio kampány, amely számos rangos hazai és nemzetközi reklámversenyről hozott el díjat. Ilyen a tavalyi Epica Awards arany és bronz elismerése, Golden Drum, Hipnózis és Arany Penge kategóriagyőzelme, Cresta ezüst díj. Az elmúlt években leginkább az OTP és a Porsche Hungaria márkáin dolgozott, a Caféval több mint 60 hazai és nemzetközi elismerést kapott.

„Gábor az egyik legrégebbi cafés, 12 éve lépett be közénk. Az egész cég és közösség nevében mondhatom, sokat köszönhetünk neki! Megannyi sikeres projekt, tender és díj köthető a nevéhez szövegíróként és vezetőként is. Most eljött a megújulás ideje mindkét fél életében, sok sikert kívánunk neki a jövőben és köszönünk mindent, amit a Caféért tett! Eni előlépésével pedig tovább haladunk a megkezdett úton. Az a tapasztalat és tudás, ami Eniben megvan szakmai és vezetői oldalon is, nagyon sokat fog adni a csapatnak. Az új páros közös munkájával a korábbiaknál is eredményesebb projektekre számítunk” – fogalmazta meg Varga Gábor, a Café kreatív ügynökségi részlegének operatív igazgatója.

„Nehéz döntés 12 év után valami újba belevágni. Nekem ez az új egy ideig a pihenés lesz, így kicsivel talán könnyebb. A Caféval gyorsan összenő az ember, ennyi idő alatt meg pláne. Közhelynek tűnik, de nagyon sokat köszönhetek a Cafénak. A díjakat, tendergyőzelmeket – és bukásokat is persze, amiből mindig tanultunk valamit. Még nem döntöttem el, merre tovább, de, aki egyszer reklámos volt, mindig is reklámos marad”– mondta megkeresésünkre Szűcs Gábor.

„A célom az, hogy az új felállásban még szorosabb együttműködés épüljön ki a csapattal. Ez biztosítja majd, hogy továbbra is olyan munkák jöjjenek ki a kezeink közül, amikre büszkék lehetünk. Bízom abban, hogy a közös munkával nem csak a végeredmény, de az odavezető út is szuper lesz” – foglalja össze terveit Várkonyi Eni az új pozíció kapcsán.