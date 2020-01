Változások a BDO Magyarország vezetésében

Az elmúlt évben a BDO Magyarország cégcsoport is elkészítette a 2020-24-es időszakra vonatkozó stratégiai tervét. Ez az időszak várhatóan jelentős technológiai és szolgáltatásbeli változásokat eredményez majd a könyvvizsgáló cégcsoportok életében. A fenti kihívásoknak való sikeres megfelelés a BDO-n belül is fokozott vezetői elköteleződést és közreműködést kíván meg a napi feladatok végrehajtása mellett, ezért a BDO Magyarország üzlettársai tavaly decemberben egy módosított felsővezetői modellt is kialakítottak.

Ennek keretén belül kivált az aktív cégcsoportvezetésből Jamniczky Andrea, a HR üzletág vezetője, Baumgartner Ferenc, szenior könyvvizsgáló és Hajnal Péter, a könyvelési és bérszámfejtési üzletág vezetője. A BDO Magyarország új cégcsoportvezetői Orbók Ilona, a adótanácsadói üzletág vezetője, valamint Gaál Edmond és Kékesi Péter, a könyvvizsgálat üzletág vezetői lettek - írják.

Gerendy Zoltán, aki a BDO hálózatában immár 30 év vezetői tapasztalatot halmozott fel, továbbra is ellátja a BDO Magyarország cégcsoport vezető partneri és általános cégcsoport ügyvezetői feladatait.

„Meggyőződésem, hogy a szakterületeiken már kimagasló eredményeket elért új vezetőink a legfelsőbb szinten is tovább fogják erősíteni a BDO Magyarország cégcsoport szolgáltatási színvonalát és ügyfeleink legmagasabb szintű kiszolgálását a hazai és nemzetközi piacokon egyaránt – jelentette ki Gerendy Zoltán ügyvezető partner. – A legnagyobb magyar tulajdonú, de nemzetközi hátterű könyvvizsgáló cégcsoportként 2019-ben is kétszámjegyű árbevétel-növekedést értünk el. Ez önmagában mutatja cégcsoportunk dinamikáját és piaci jelenlétének erejét, amelynek további erősítésére új felsővezetői csapatunk kiválóan felkészült.”