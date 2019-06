Változások a Liberty Global európai vezetőségében

A Liberty Global bejelentette, hogy Erik Tveter, a vállalat kelet-európai régiójának igazgatója távozik a cégtől. 2009 óta erősítette a Liberty Global vezetői csapatát, mint a vállalat svájci kábelkommunikációs érdekeltségének vezérigazgatója, majd a kibővített, Ausztriát is magában foglaló közép- és kelet-európai régió vezetője. Ezt követően a kelet-európai cégcsoport vezérigazgatói és a UPC Svájc elnöki feladatait párhuzamosan látta el.

Tveter távozása egybeesik több, eddig általa felügyelt vállalat értékesítésével. A UPC Ausztria eladása nemrég zárult le, svájci, magyar, román és cseh cégeinek értékesítését pedig szintén a közelmúltban jelentette be a Liberty Global. Eric Tveter kilenc éven át volt a UPC Svájc vezérigazgatója és ez idő alatt több mint 50 százalékkal növekedett a cég árbevétele.

Robert Redeleanu július 1-től tölti be a kelet-európai régió vezérigazgatói posztját, közvetlen felettese Severina Pascu lesz. Robert Redeleanu 2013-ban csatlakozott a Liberty Globalhoz, ekkor lett a UPC Románia vezérigazgatója, majd a későbbiekben a magyar és a lengyel UPC vállalatok ügyvezető igazgatója. A mostani kinevezést követően a vállalatcsoport kelet-európai cégeit irányítja majd, egészen a Vodafone tranzakció várható lezárásáig, amelyet követően Lengyelországban és Szlovákiában lesz a UPC első embere.

„Szeretném megköszönni Ericnek elkötelezett és kitartó munkáját” – nyilatkozta Mike Fries a Liberty Global vezérigazgatója.

„Robert, jelentős energiával, szenvedéllyel, éleslátással és ügyfélközpontú gondolkodással rendelkező, kitűnő képességű vezető és ragyogó példája saját nevelésű tehetségeinknek a Liberty Globalnál” – tette hozzá Mike Fries.

A most távozó Erik Tveter így nyilatkozott: „Hálás vagyok azért, hogy a Liberty Global család tagja lehettem, amelynek sikeréhez az agilitás és a vállalkozókedv mellett mindig is nagyban hozzájárult a kollégák közötti baráti viszony. Az elmúlt évek alatt rengeteg tapasztalatra tettem szert a vállalati értékteremtés és működési kiválóság terén és ez a tudás mind a Libertynél hátralévő időben tanácsadóként, mind jövőbeli üzleti karrierem során is a hasznomra válik majd.”