Új marketingvezetőt nevezett ki a Mercedes-Benz Hungária

Horváth Bence tölti be 2020. augusztus 1-től a Mercedes-Benz Hungária Kft. marketingvezetői pozícióját. Az új vezető feladata lesz a személyautó, a nagyhaszonjármű és az after sales üzletágak marketingtevékenységének teljes körű irányítása. A hagyományos marketingaktivitások mellett munkájában kiemelt szerepet kap majd a jövőbemutató online és CRM-megoldások minél hatékonyabb kihasználása is.

A nemzetközi marketing szakirányú közgazdász végzettséggel rendelkező szakember 15 éve dolgozik marketing és PR területen, ebből 9 évet az autóiparban tevékenykedett. Széles körű tapasztalattal rendelkezik prémium márkák marketing és kommunikációs tevékenységének tervezésében és megvalósításában. 6 éve a Mercedes-Benz hazai importőrének PR-menedzsere.

A Mercedes-Benz Hungária Kft. 2016 óta az első helyet tölti be a magyarországi prémium személyautók értékesítésében. Az új marketingvezető célja többek között az, hogy a márka az autóipar kihívásokkal teli időszakában is megőrizze vezető szerepét - gyorsan reagálva a piaci változásokra, hatékony és innovatív marketing és kommunikációs megoldásokat alkalmazva.

A korábbi vezető, Kozári Edina, 22 év után távozik a Mercedes-Benz Hungária Kft.-től. 1998-ban a PR területén kezdte karrierjét a cégnél, majd 2012-ben vette át a marketingosztály vezetését, 2019-től pedig marketing és PR-igazgatóként irányította a területet.