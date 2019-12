Új taggal bővül a Ringier Axel Springer Magyarország menedzsmentje

2020. január 1-jétől Kiss Eleonóra érkezik üzletágvezetőként a Ringier Axel Springer Magyarország napilap divíziójának élére. A médiaszakember a Blikk napilap és a Blikk.hu híroldal üzleti sikeréért felel majd és feladata lesz a napilap piacvezetői szerepének további megszilárdítása, ahogyan az online híroldal piaci térnyerésének előmozdítása is.

Kiss Eleonóra mintegy húszéves szakmai tapasztalattal rendelkezik a tabloid lapkiadás terén: a Bors, a Bors Extra, valamint az ezekhez tartozó online platformok lapigazgatói pozíciójából érkezik a Blikk élére, korábban pedig a Színes Mai Lap, a Sztár FM, az Eurosport és az Auto Motor médiatermékek projektvezetője volt. Kiss Eleonóra komoly szakmai tapasztalattal bír a lapterjesztés terén, ezzel együtt a Blikk napilap terjesztési feladatait továbbra is a Ringier Axel Springer Magyarország jelenlegi terjesztési és logisztikai igazgatója, Gajdos István látja el a jövőben is, ahogyan a kiadó többi nyomtatott termékének gyártása és terjesztése is változatlanul az ő irányításával történik majd.

A Blikk üzletágvezetői funkcióját Hornyacsek Zoltán, a napilap divízió korábbi kiadóigazgatójának 2017 őszi távozása óta a cég belső átszervezéssel oldotta meg, az új struktúrában viszont a Blikk, mint termékcsoport, a piaci súlyának megfelelően nagyobb figyelmet kap.

A Ringier Axel Springer Magyarország menedzsmentjében további változások is várhatók az újévtől. A kiadónál töltött közel három évtizedes munka után 2020 januártól nyugdíjazását kérte Soltész Mihály termékfejlesztési vezető és Stefanek Aranka, a kiadó rejtvénylapjainak főszerkesztője is. Stefanek Arankát Iványi Géza követi a főszerkesztői székben megbízott főszerkesztőként, míg Soltész Mihály feladatainak ellátását a menedzsmenten belüli feladat-átcsoportosítással oldja meg a kiadó.

Kovács Tibor, a Ringier Axel Springer Magyarország CEO-ja így nyilatkozott: „Magam és a kiadó korábbi felsővezetői nevében ezúton is köszönöm Stefanek Arankának és Soltész Mihálynak a lojális munkát és azt a szakértelmet, amellyel gazdagították médiatermékeink tartalmát, illetve külső megjelenését. Egyúttal köszöntöm a szervezetben Kiss Eleonórát, aki számos bulvártermék sikeréhez járult hozzá az elmúlt években. Hiszem, hogy tudását és ötleteit a Blikknél is kiválóan kamatoztatja majd."