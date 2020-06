Új vezetők a Nestlé élén

Alberto Vercelli 1996-ban Assistant Brand Managerként kezdte pályafutását a Nestlé olaszországi leányvállalatánál. 1998-ban kezdett a kávé kategóriában dolgozni, amikor a Nescafé Brand Managere lett. A kategória iránti szenvedélyét és tudását néhány évvel később a Nescafé és a Nescafé Dolce Gusto Marketing Managereként bontakoztatta ki. A márka megújításához termékinnovációval és sikeres kommunikációval járult hozzá. A marketing területén betöltött két pozíciója között néhány évig értékesítőként dolgozott, melynek során a kávé és ital divízió legnagyobb olasz és nemzetközi kereskedelmi egységeiért felelt. 2010-ben Svájcba költözött, hogy csatlakozzon a Nescafé Dolce Gusto globális üzletágához. Új szerepkörében a márka európai, ázsiai és amerikai kiterjesztésében vett részt. 2016-ban kinevezték a Nespresso regionális üzleti vezetőjévé, amelynek keretében az amerikai zóna kanadai és latin-amerikai piacaiért felelt. Alberto pályafutása alatt fokozta a márka piaci jelenlétét, a régió pedig évről évre kétszámjegyű növekedést ért el.

Június 1-től új vezetővel folytatja működését a Nestlé Confectionery üzletága: Mester Péter távozása után Miklós Panna veszi át a terület irányítását. Panna 2001-ben gyakornokként csatlakozott a Nestléhez. Az elmúlt 19 évben az ellátási lánc, marketing, controlling és export területein is tapasztalatot szerzett. Az édesség kategórián belül eltöltött 14 éve alatt minden szegmensbe betekintést nyert, így a márka marketing teljes eszköztárát megismerte. Részt vett az édesség kategória legnagyobb akvizíciójában, a Balaton szelet Nestlé portfóliójába való integrálásában, továbbá a márka új arculatának kialakításában is. A terület legnagyobb sikerei az új, 2019-ben bevezetett Iconic Smarties, valamint a Nesquik All Natural gyártása Szerencsen elsőként a régióban, valamint a Nesquik 3in1 gyártás transzferje és a termék receptváltásának rekordgyorsaságú megvalósítása.