Új vezetővel erősít a Publicis Groupe Hungary

Júniustól Varga Gábor Zoltán Chief Client Officerként csatlakozott a Publicis Groupe Hungary-hez, amely a Saatchi & Saatchi Budapest, a Leo Burnett, a Publicis, a Publicis Emil, a Starcom, a Zenith és a Performics magyarországi tevékenységeit fogja össze.

„Gábor feladata lesz, hogy az újonnan kialakított pozícióban megerősítse a csoport hazai pozícióját üzleti és munkáltatói szempontból, az ügynökség folyamatosan növekvő szakember igényeit biztosítsa, valamint a kreatív és média ügynökségi márkák működésének integrációját is irányítja majd. A toborzás mindig kiemelt feladat nálunk, mivel most is közel 10 pozíció nyitott, ahová tehetséges kollégákat keresünk, akik nemzetközi és hazai szinten, jövőbe mutató projekteken és kiváló színvonalon szeretnének dolgozni. A kreatív ügynökségi márkák napi operációjáért továbbra is Urvölgyi Balázs, a médiaügynökségekért pedig Horváth Rita felel” - mondta Sásdi Helga, a Publicis Groupe Hungary vezérigazgatója.

A szakember a Café Communicationstől érkezett, ahol 2015-ben Digital Business Directorként elsősorban az ügynökségi csapatok és szolgáltatások digitális transzformációján dolgozott, 2017-től a stratégiai tervező csapat kialakításáért és vezetésért is felelt, 2019 januárjától pedig operatív igazgatóként vezette a kreatív ügynökség életét.

"A Publicis Groupe nemcsak a világ egyik vezető ügynökségi csoportja, de itthon is az egyik legnagyobb és legszélesebb szolgáltatási körrel rendelkező kommunikációs ügynökség. Fontos, hogy ügyfeleink üzleti kihívásaira a lehető leggyorsabban a leghatékonyabb válaszokat adjuk” – mondta Varga Gábor. Hozzátette: „A korábban, nemzetközi és hazai piacon megszerzett tapasztalataimmal szeretném segíteni a vállalat munkatársainak digitális adatfókuszált gondolkodásának továbbfejlesztését. Legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy az ügyfeleink üzleti céljaira olyan újszerű megoldásokkal reagáljunk, melyek gyors, mérhető üzleti eredményeket hoznak. A jelenleg 200 fős ügynökség jelentős, globális piacon megszerzett tudással bír, így az ügyfeleinktől érkező felvetésekre olyan specialista csapatokkal tudunk reagálni, akik gyorsan és eredményesen szállítják a megoldásokat.”