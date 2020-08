150 millió forintos bírságot szabott ki a GVH a BioTech USA-ra

A GVH a jogsértésért még az engedmények után is magas, 150 millió forintos bírság egyetemleges megfizetésére kötelezte a két eljárás alá vont céget. A döntés hátterét a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda versenyjogi csoportja elemezte.

2015-2018 között négy fehérjepor („Protein Power”, „Iso Whey Zero”, „Nitro Pure Whey”, „Hydro Whey Zero”) és a „Zero Bar” fehérjeszelet összetevőire vonatkozóan a termékek népszerűsítésekor (tv reklámok, plakátok, online hirdetések révén), illetve a termékek címkéjén valótlan információt tettek közzé. Többek között olyan állításokat tüntették fel, mint „megemelt, 88%-os fehérjetartalom", „alacsony zsírtartalom" vagy „hozzáadott cukor nélkül". A GVH azonban arra a következtetésre jutott, hogy a vizsgált kijelentések túlnyomó többsége nem felel meg a valóságnak.

A sportélelmiszerek, azon belül a vizsgálattal érintett fehérjekészítmények iránt egyre nagyobb a kereslet, hiszen az egészségtudatos életmód hazánkban is egyre inkább trenddé válik, ami a fogyasztási szokásokra is kihatással van. Ezek a termékek a sportolókon kívül ma már nem csak az átlagfogyasztók körében örvend egyre nagyobb népszerűségnek, de egyes sérülékeny csoportok (pl. cukorbetegek, laktózérzékenyek) részéről is keresettek.

„A GVH fogyasztóvédelmi hatóságként ítélte meg az ügyet, ám a vizsgált termékek jellegéből adódóan élelmiszerjogi aspektusokra is óhatatlanul figyelemmel kellett lennie. A különböző besorolású élelmiszerekre, és az azokkal kapcsolatos tápértékjelölésekre ugyanis speciális, nagyrészt uniós ágazati szabályozás vonatkozik” – magyarázza dr. Balogh Dóra, a Schönherr szakértője.

A GVH kiemelte, hogy az élelmiszerjogi szabályok ugyan bizonyos tűréshatáron belül megengednek eltéréseket a tápértékek feltüntetett és (a hatósági ellenőrzések során mért) tényleges tartalma között, azonban ezek között nem lehet olyan mértékű eltérés, hogy a fogyasztót megtévessze. A fogyasztó számára ugyanis a feltüntetett érték azt a benyomást kelti, hogy a termék ténylegesen az adott mennyiséget tartalmazza, amelynek valóságtartalmáról nem tud megbizonyosodni a termékek bizalmi jellege miatt.

A GVH korábbiakban már számos alkalommal bírságolt jellemzően különböző étrendkiegészítőknek, illetve fogyasztószereknek tulajdonított egészségre kedvező, vagy gyógyító hatás miatt. Ugyanakkor az ezekben az ügyekben kiszabott bírságokat többszörösen meghaladja a BioTech termékek esetében most kiszabott bírság.

A GVH súlyosító körülményként értékelte a vizsgált termékek fentiekben említett bizalmi jellegét, a jogsértés időtartamát és az azzal érintett fogyasztók széles körét. „Figyelemreméltó azonban, hogy a bírságösszeg kalkulálásakor számos enyhítő tényezőt is bírságcsökkentéssel jutalmazott a GVH” - mondja dr. Turi Anna, a Schönherr versenyjogi csoportjának vezetője. Így az érintett vállalkozások által vállalt a GVH által elfogadott utólagos megfelelési programot (többek között belső eljárásrend kialakítása, fogyasztói edukációs kampány megvalósítása) 20 %-os bírságcsökkentéssel honorálta a GVH. Ezen túl a jogsértés beismeréséért szintén 20 %-kal, a jogsértés körülményeinek tisztázásért és jogosorvoslati jogról való lemondásért cserébe pedig további 20%-kal, összesen tehát 60%-kal mérsékelte a GVH a bírságot, mely azonban az árbevételi adatok miatt így is meglehetősen magas - írják.