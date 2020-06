165 millió forint értékben nyújtott segítséget a Coca-Cola Magyarország

A Coca-Cola Magyarország április elején a ’Reklám helyett segítség’ kampány keretében saját reklámhelyeit és közösségi média csatornáit a Magyar Vöröskeresztnek ajánlotta fel annak érdekében, hogy az egyes közérdekű üzenetek az otthon maradásról, egészségmegőrzésről, véradásról, adományokról minél több emberhez eljussanak. A Coca-Cola az üzeneteket hordozó médiaanyagok elkészítését is vállalta, munkatársaik és ügynökségei erőforrását is erre a célra csoportosította át, melynek értéke meghaladta a 80 millió forintot.

Április végén a Coca-Cola globális alapítványa által kiírt pályázaton a Magyar Vöröskereszt 200 ezer dollár támogatást nyert el - a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került emberek megsegítésére, így többek közt a Magyar Vöröskereszt működtette 10 Családok Átmeneti Otthona és a 75 hajléktalanellátó intézmény és szolgáltatás ellátottainak, időseknek, munka nélkül maradtaknak, karanténban levőknek a segítésére - elsősorban élelmiszer, higiéniai, tisztítószer csomagok és pszichoszociális segítségnyújtás formájában.

A vállalat kiemelt célja volt, hogy a piaci igények kiszolgálása mellett minden munkahelyet meg tudjanak őrizni ebben a kihívásokkal teli időszakban is. A vendéglátóipari egységek bezárása miatti speciális helyzet ugyanakkor lehetőséget teremtett arra, hogy a munkavállalók közül öt területi képviselőt önkéntes alapon a Magyar Vöröskereszt szolgálatába állítsanak. A feladathoz minden feltételt a Coca-Cola biztosította számukra. Az öt területi képviselő több mint 700 munkaórában, közel 22 ezer kilométert tett meg országszerte az adományokkal, hogy azok időben eljussanak a járvány miatt nehéz helyzetbe került emberekhez. Részt vettek véradások szervezésében, maguk is vért adtak és mintegy 27 tonna meleg és tartós élelmiszert, tojást, étolajat, konzerveket, édességeket, valamint többek között vitaminokat, tisztálkodó- és fertőtlenítőszereket, ásványvíz- vagy pelenkacsomagokat juttattak el a rászorulóknak. Olyan is volt, aki kórházakba, anyaotthonokba, hajléktalanszállóra, átmeneti otthonokba szállított alapanyagokat, hogy mindenkinek juthasson egy tál meleg étel. Az öt önkéntes Budapest, Kaposvár, Mályi, Szeged és Veszprém vonzáskörzetében támogatta a Magyar Vöröskereszt munkáját - írják.

Nem újkeletű a Coca-Cola Magyarország és a Magyar Vöröskereszt együttműködése, hiszen a vállalat több mint 10 éve a karitatív szervezet stratégiai partnere, és terméktámogatások formájában a segítségnyújtás a jövőben is tovább folytatódik számukra. Júniustól, az újjáépítés időszakában pedig a gazdasági szereplők felé fordul a cég, és a koronavírus által egyik leginkább sújtott iparágat, a vendéglátói szektort segíti a nyár folyamán. Hogy a kényszerszünet után újra összekösse a fogyasztókat kedvenc vendéglátóhelyeikkel, a vállalat országos akciója keretében 2020. június 19-én ajándék Coca-Cola üdítőitallal várták a kezdeményezésben részt vevő partnerek a vendégeket. A vállalat a következő hónapokban is segítséget nyújt majd a vendéglátóhelyeknek, így a kiválasztott partnerek többoldalú támogatásban részesülnek majd - teszik hozzá.