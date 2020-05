175 pályázat közül választották ki a legjobbakat

A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzethez alkalmazkodva a jubileumi díjátadó eseményt online közvetítették, a győzteseket pedig videóhívással kapcsolták élőben. “A járványhelyzet mindannyiunk számára új helyzetet teremtett, de úgy gondolom, a munkatársaknak egészen felemelő érzés lesz majd visszatérni a győztes irodákba. A jövőben a munkakörnyezet kialakításakor új szempontokat is figyelembe kell majd venni, erősödhet az a tendencia, hogy az irodák kialakításakor elsődleges lesz a tér munkatársakra és a munkahelyi kultúrára gyakorolt hatása, és a cégek sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek az egészségesebb irodákra és bútorokra. A home office elterjedése és a gyors létszámváltozások miatt rugalmasabb, aglis irodaterek fognak kialakulni” - emelte ki Fodor Dániel, a verseny főszervezője.

A jubileumi díjátadón Az Év Irodája Design díjat a Positive Adamsky reklámügynökség nyerte el. Az egykor a Vietnámi és Szudáni Nagykövetség épületeként működő teret példaértékű minőségben sikerült a mai kor igényeihez igazítani. A szervezők nagyon fontosnak tartják az édesanyák munkaerő-piaci újraintegrálását, ezért a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalommal közösen, a verseny tíz éves történetében először díjazták a családbarát irodákat. Az Év Családbarát Irodája kategória győztese a Magyar Telekom és T-Systems székház lett. Az épületegyüttes a szintén először átadott, Az Év Irodája Vállalati Székház díjat is elnyerte. A Kisvállalati díjat elnyerő All You Can Move SportPass modern irodája remek összhangot képez a klasszicista stílusban épült YBL-Palotával.

A 2019-es Az Év Irodája Díj nyertesei az alábbi linken tekinthetőek meg.