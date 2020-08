2000 iskolatáska megtöltésében segít a Tesco

A koronavírus-járvány okozta megváltozott körülmények miatt sok, amúgy is hátrányos helyzetű család került még nehezebb anyagi helyzetbe. Nekik rendkívül nagy kihívást jelent a szeptemberi iskolakezdéshez szükséges felszerelés előteremtése, különösen több gyermek esetén. Az Ökumenikus Segélyszervezet a koronavírus miatt idén az előző évekhez képest dupla annyi, azaz 2000 nehéz sorsú gyermeket szeretne támogatni Iskolakezdés együtt! elnevezésű felhívásával. A segélyakcióhoz kapcsolódó pénzadománygyűjtés célja az iskolaszerek beszerzéséhez szükséges forrás előteremtése.

„Stratégiai partnerként évek óta támogatjuk az Ökumenikus Segélyszervezetet adománykuponok értékesítésével. A Felhőtlen gyermekkor, illetve a karácsonyi szeretet.éhség. kezdeményezések során vásárlóink tavaly mintegy 100 millió forintot gyűjtöttek össze. Biztosak vagyunk benne, hogy ebben a rendkívüli helyzetben is számíthatunk rájuk, ezért is döntöttünk úgy, hogy idén először a Segélyszervezet iskolakezdési kampányához is csatlakozunk, és segítünk a személyre szabott, minőségi tanszercsomagok összeállításában” – mondta Hevesi Nóra, a Tesco Magyarország kommunikációs vezetője.

A kuponok augusztus 3. és szeptember 6. között vásárolhatók meg az áruházlánc kasszáinál. A 250 forintos felajánlásokból befolyt összegből az Ökumenikus Segélyszervezet az országos intézményhálózatával kapcsolatban álló, előre kiválasztott hátrányos helyzetű gyermekek iskoláztatását szeretné támogatni.

„Célunk, hogy olyan gyermekeknek segítsünk, akiknek már az első becsengetés előtt rosszabbak lennének az esélyei társaiknál, mert családjuk nem tudja biztosítani számukra az iskolakezdéshez szükséges eszközöket. 10 ezer forintból már komoly segítséget jelentő csomagot tudunk összeállítani, ami a legszegényebb gyermekeknek többet jelent bármilyen ajándéknál: egy jó minőségű tolltartó, füzetcsomag, tornazsák vagy ünneplő ruha esélyt kínál arra, hogy ők is büszkén és örömmel ülhessenek be az iskolapadba. Örülünk, hogy partnerként ismét számíthatunk a Tescóra egy újabb fontos célkitűzésünk megvalósításában!” – mondta Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnökigazgató-helyettese.