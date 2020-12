2021-ben is számíthatunk a mentőkre

Kedves videóban kívánnak boldog új évet az Országos Mentőszolgálat munkatársai. Azt ígérik, 2021-ben is bátran hívhatjuk őket, ha bajba kerülünk.

Mentésirányítók, mentőtisztek, mentőápolók, mentő-gépkocsivezetők, de még várandós hr-es bajtársnőjük is elszántan készült maradék szabadidejében, hogy a koronavírus okozta nehézségek ellenére is elkészülhessen a mentőszolgálat tradicionális újévi videója. Heteken át gyakorolták a koreográfiát, és végül felénekelték 2021 mentőindulóját, amelyet akár az elmaradt szilveszteri buli helyett is bárki elsajátíthat.