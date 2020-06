3 hetet nyert a Föld – augusztus 22-én lesz a Túlfogyasztás Világnapja

Míg tavaly már július 29-re elhasználtuk a Föld egy év alatt megújuló erőforrásait, idén ez a helyzet csak augusztus 22-re áll elő a Global Footprint Network számításai szerint. A pozitív irányú változás szoros összefüggésben van a COVID-19-járvánnyal, ami miatt nem csak az emberiség károsanyag-kibocsátása csökkent, de például lassabb ütemben vágtuk ki az erdőket és szennyeztük a tengereket.

A Global Footprint Network elemzése szerint az emberiség ökológiai lábnyoma idén január 1. és augusztus 22. között 9,3 százalékkal lesz kisebb, mint tavaly volt ugyanebben az időszakban. A helyzet azonban még így is aggasztó, hiszen jelenleg 1,6 Földre lenne szükség, hogy kiszolgálják az igényeinket az egy év alatt megújuló erőforrások. Éppen ezért határozott és gyors cselekvésre van szükség, hogy hosszabb távon is fenntarthassuk bolygónk ökológiai egyensúlyát és biztosítani tudjuk saját magunk számára a megfelelő életkörülményeket.

A mostani járványhelyzetnek ugyanakkor van néhány olyan tapasztalata, amire érdemes építeni. Egyrészt bebizonyosodott, hogy a kormányok, ha emberéletek forognak veszélyben, tudnak nagyon gyorsan és határozottan cselekedni, legyen szó akár szabályozási, akár költségvetési kérdésekről.. Másrészt kiderült az is, hogy a vállalatok és az egyes magánszemélyek is milyen hatékonyan tudnak együtt dolgozni, összefogni, ha a saját vagy szeretteik életét veszélyeztetve érzik.

„A feladat óriási, azonban a jó hír, hogy rendelkezésre áll számos eszköz és megoldás, amelyekkel számottevő mértékben csökkenthetjük a környezetterhelést. Keveset beszélünk róla, de érdemes tisztában lenni azzal, hogy az épületek létrehozása és fenntartása felelős a globális energiafogyasztás és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 30 százalékáért, ugyanakkor az épületekben rejlő energiahatékonysági potenciál jelenleg 82 százalékban kihasználatlan. Ezen a helyzeten változtathatunk olyan digitális megoldásokkal is, melyekkel az üzemeltetés, működés során keletkező elképesztő mennyiségű adatot hasznosítani lehet a fenntarthatóbb, költséghatékonyabb, sőt, komfortosabb működés érdekében. Az EcoStruxure rendszereinkben gyűjtött adatok alapján az épületek hatékonyabb üzemeltetését támogató megoldásunk segítségével az energiaköltségek esetében átlagosan 20 százalékos megtakarítást értek el, ami természetesen azt is jelenti egyben, hogy az energia-felhasználás is csökkent” - mondta el Veres Zsolt, a Schneider Electric Zrt. vezérigazgatója.

A társaság klímavédelem melletti elkötelezettségét mutatja többek között, hogy tavaly szeptemberben, a New York-i ENSZ Klímacsúcs alkalmával bejelentették, hogy 2030-ról öt évvel előbbre, 2025-re hozták azt a határidőt, amikorra el akarják érni a karbonsemleges működést. A vállalat ennek érdekében saját megoldásait is beveti, a franciaországi Vaudreil városában található Schneider Electric Smart Factory esetében például az EcoStruxure Plant Performance Advisors megoldásuk segítségével 10 százalékkal csökkentették az üzem energiafogyasztását, emellett 25 százalékkal javult a működési hatékonysága. A Schneider Electric nyílt, gyártófüggetlen IoT-technológiára és felhőszolgáltatásokra épülő platformja, az EcoStruxure komoly lehetőségeket kínál az irodaházak esetében is, lehetővé teszi például, hogy az ilyen létesítményeket üzemeltetők a fűtésre-hűtésre fordított energiamennyiség 30 százalékát megtakarítsák, a villamosenergia-költségeiket pedig akár 13 százalékkal is csökkenthetik.