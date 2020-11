Jövőre tizedik alkalommal keresik a Magyarország slágerét - közölte az MTVA Sajtó Osztálya csütörtökön az MTI-vel

A műsorban a jelentkezők közül a korábbiaknál is többen, negyvenen mutathatják be produkciójukat, közülük többeket is díjaznak majd.

Medveczky Balázs, a műsornak otthont adó Duna Televízió csatornaigazgatója úgy véli, az elmúlt hónapok több otthonléte sokaknak lehetőséget adott, hogy elmélyüljön és alkosson.

Az idén jubiláló produkció sikerét bizonyítja, hogy a szerzők évről évre úgy hozzák nyilvánosságra dalaikat, hogy megfeleljenek a versenykövetelményeknek és szereplői lehessenek a több héten át zajló dalválasztó show-nak. Az elmúlt években annyi nívós pályamű érkezett, hogy A Dal 2021-ben már 40 előadó mutatkozhat be" - emelte ki a csatornaigazgató.

A Dal, amely a magyar könnyűzene tehetségeit hivatott segíteni, idén még nagyobb jelentőséggel bír a zenészek körében, mivel fórumot kínál a fellépésre egy olyan időszakban, ami nem kedvez az előadóművészetnek.

Medveczky Balázs kihangsúlyozta továbbá, hogy nemcsak a fellépők száma duplázódott meg a korábbi évekhez képest, hanem a végső győztes mellett a döntőbe jutottak közül

amelyet a zenei produkciójának fejlesztésére fordíthat.

A Dal 2021 nyertese pedig amellett, hogy átveheti a Petőfi Zenei Díj Év dala elismerését, lemezfelvétel és videoklip készítésére is lehetőséget kap.

A műsorban az előző évhez hasonlóan több különdíjat is átadnak: A Dal 2021 Legjobb Dalszöveg Írója és A Dal 2021 Felfedezettje díjakat. A versenybe jutott dalok mindegyike részt vesz az online Akusztik Dalversenyben is - tartalmazza a közlemény.