A Bikemag.hu az Adaptive Media portfóliójának új tagja

A Bikemag.hu Magyarország első és máig legnagyobb hazai kerékpár-magazinja. Az 1999-ben indult oldal naprakész tartalmat szállít a kerékpár világából, többek között kerékpáros hírekkel, tesztekkel és technikai információkkal szolgálja a kerékpározás iránt érdeklődőket, de a látogatók az oldalon fórum és apróhirdetési felület segítségével is felvehetik egymással a kapcsolatot. Jelenleg napi 12-15 ezer felhasználó böngészi rendszeresen a kerékpáros híreket és hirdetéseket, ami a kiadó reményei szerint jövőre duplázódhat, ráadásul a fontosabb cikkek az utóbbi években már angol nyelven is és elérhetők.

A látógatószám emelkedésének jóslatát tovább erősíti, hogy a Bikemag.hu-ban a Brand & Standard Kft. is részesedést szerzett, ami többek között a HRportal.hu, az Édenkert.hu és a Háziállat.hu oldalakat is üzemelteti, így komoly tapasztalattal rendelkezik az online médiapiacon. A szakmai befektető érkezésével hamarosan megújul az oldal, a modern design mellett tartalmi bővülés is várható, a szerkesztők nyitni fognak a bringás turizmus és hobbikerékpározók felé, hogy a hazai és nemzetközi sportesemények mellett a kezdő biciklisek is praktikus információkhoz jussanak.

„Az oldalak tematikájában, a felületek értékesítésében, és az e-commerce területén mindkét fél számos szinergiát lát, így nemsokára több közös megoldással is jelentkezik a két cég. További céljaink között szerepel az is, hogy a jelenleg is rendkívül népszerű apróhirdetési rovat mellett a portál más módon is kivegye a részét a kerékpárok és kiegészítők népszerűsítéséből” – tette hozzá dr. Laczkó András, a Bikemag.hu ügyvezetője.

Az együttműködés értelmében az Adaptive Media értékesíti a Bikemag.hu hirdetési megoldásait az ügynökségi ügyfelek részére.