Több mint háromezer Mikulás startol el december 8-án a Budapest belvárosában megrendezett látványos futóversenyen, amely idén a Blikk Mikulásfutás nevet viseli új névadó szponzora után.

2019. december 8.-án immáron 6. alkalommal lepi el több ezer Mikulás-jelmezes futó Budapest utcáit. A Fővám térről startoló Blikk Mikulásfutás résztvevői idén is különféle távok közül választhatnak: a 700 méteres futam elsősorban a kisgyermekes családoknak ideális, a 2,3 kilométeres futammal pedig a komolyabb kihívások szerelmeseit várják a rajtvonalhoz a szervezők.

A klasszikus szabású, kellemesen meleg, piros futóruházatot természetesen most is a szervezők biztosítják minden sportolónak, akikre a célban egy-egy ajándékokkal teli tornazsák is vár!

Az idei futóverseny résztvevői egyszerre két jótékonysági akció sikeréhez is hozzájárulhatnak. A Blikk minden futó nevezése után 500 Forinttal támogatja a Bátor Tábor alapítvány munkáját, amely súlyosan beteg gyermekeknek és családjuknak nyújt olyan élményeket, amelyek erőt adnak a gyógyuláshoz, a kitartáshoz. Ezen felül a futók tevőlegesen is részt vehetnek egy további adománygyűjtésben: a verseny starthelyén, a Budapesti Corvinus Egyetem aulájában kihelyezett óriás puttonyban helyezhetik el azokat a játékokat, iskolaszereket, amelyeket szívesen felajánlanának a hátrányos helyzetű gyermekeket felkaroló ÁGOTA Alapítványnak.

A 2019-es Blikk Mikulásfutásra december 5-ig lehet jelentkezni a Futanet oldalán. A nevezéssel érdemes sietni, hiszen a résztvevők száma korlátozott: összesen legfeljebb 3500 mikulás állhat rajthoz december 8-án.