A Generali 250 millió forintos kerettel támogatja az egészségügyi KKV-kat

Az év eleje óta tartó koronavírus járvány napjainkra már az életünk részévé vált, kénytelenek vagyunk vele együtt élni és megbirkózni a járványhelyzet keltette mentális kihívásokkal. Sajnos azonban a mentális, fizikai és közösségi negatív hatások mellett a járvány okozta pénzügyi, gazdasági problémák okozta kihívások feldolgozása és elfogadása még jelenleg is tart és még nem is teljesen feltérképezett. A Generali Biztosító 22 országot felölelő globális felmérésében többek között a magyar, francia, indonéz vagy éppen kínai lakosság koronavírussal kapcsolatos érzelmeit, félelmeit, pénzügyi kilátásait, valamint ezen tényezők biztosítási piacra gyakorolt hatásait vizsgálta. A kutatásból kiderült, hogy a magyarok érzelmi állapotukat tekintve ugyan pozitívabbak a globális átlagnál, ennek ellenére 78 százalékuk már márciusban attól tartott, hogy pénzügyi helyzete tovább romlik a koronavírus járvány miatt, 63 százalékuk pedig sajnos már március végén is tapasztalt bevételkiesést a vészhelyzet következményeként.

KKV-k nehéz helyzetben

„A pandémia okozta helyzet mindenki számára nehéz, de úgy látjuk, hogy Magyarországon a KKV szektort sújtják leginkább a koronavírus hatásai. A szektor szereplőinek 94 százaléka tartja kedvezőtlennek, 64 százaléka pedig nagyon kedvezőtlennek helyzetét, ráadásul 70 százalékuknak egyáltalán nincs egy ilyen vészhelyzetben alkalmazható terve, aminek súlyos következményei lehetnek" – mondta Márta Róbert, a Generali Biztosító értékesítésért felelős igazgatósági tagja.

A magánpraxist folytató egészségügyi szolgáltatók nehéz helyzetbe kerültek, mivel csak sürgősségi esetekben fogadhattak pácienseket, így a bevételük nagyon jelentős mértékben lecsökkent, illetve sok esetben teljesen lenullázódott. A fogászati, nőgyógyászati és bőrgyógyászati praxisok a leginkább érintettek.

250 millió forintos támogatás

„Biztosítónk jelenleg 15 000 egészségügyi szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. A járvány kitörése óta törekszünk mind a gazdasági, mind pedig a társadalmi hatások enyhítésére, a gazdaság újraindításának segítésére. Látva az egészségügyi vállalkozások jelenlegi viszontagságos helyzetét, illetve kalkulálva egy esetleges második hullámmal, a Generali élethosszig tartó partnerként 250 millió forintos kerettel támogatja egészségügyi szolgáltató ügyfeleit" – mondta el Márta Róbert.