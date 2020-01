A Generali támogatásával újult meg a velencei Királyi kertek

A Napóleon által tervezett, mintegy ötezer négyzetméteres kertben a restauráció során több mint 800 cserjét, hatezer virágos növényt és háromezer virághagymát ültettek. A botanikai és tájképi helyreállítás mellett a park építészetileg is teljesen megújult: megszépült a fedett lugas, a neoklasszikus pavilon, az üvegház és a felvonóhíd is, amely összeköti a kertet a Szent Márk térrel.

A felújítást a Venice Gardens Foundation nevű szervezet irányította, amelynek feladata a közparkok, kertek és kiemelt történelmi épületek helyreállítása a lagúnák városában. A fő célkitűzés a munka során az volt, hogy a Királyi kertek megőrizze történelmi egyediségét és eleganciáját, valamint botanikai komplexitását, és ismét a helyi lakosok és a turisták kedvelt célpontjává válhasson.

A Királyi kertek felújítása csak az első része a Generali hozzájárulásának: a cég további forrásokat biztosít annak érdekében, hogy a történelmi belváros tovább szépülhessen. A projekt várhatóan 2021-ben fejeződik be teljesen, a Szent Márk téren álló Régi Prokurátus (Procuratie Vecchie) átrendezésével. Ez a történelmi, több mint 500 éves épület nemcsak a Generali történelmi székháza, hanem a biztosító által működtetett globális közösségi kezdeményezés, a The Human Safety Net központja is - írják.