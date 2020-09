A Geometry segíti a Deutsche Telekom IT Solutions rebranding kampányát

A Geometry feladata a stratégiai tervezés mellett a kreatív koncepció kialakítása és a DT-ITS vonzó munkáltatói márkaként való pozicionálása. A scope-ba számos közösségimédia- és digitális kampányelem tartozik, melyet klasszikus belső- és külső PR kommunikációs tanácsadás egészít ki.

Az ügynökség kiválasztása kapcsán Civin Péter, a Deutsche Telekom IT Solutions Senior Brand and Communication Advisora elmondta: „Nagyon izgalmas projekt volt ez a Geometryvel és a DT-ITS HR szervezetével közösen. Egy employer brand sokkal fontosabb a kollégák számára, mint egy »sima« kereskedelmi márka az ügyfelek számára, de a felelősségünk nem csak ezért volt nagy, hanem azért is, mert a DT-ITS-hez évente több tízezren jelentkeznek és több százan felvételt is nyernek. Fontos volt, hogy a névváltás után is biztosítsuk, hogy a jelöltek megtalálják a cégünket. Az adatokból – a jelentkezők száma megkétszereződött – úgy tűnik, ez sikerült és a Geometry mellett nagy köszönet jár ezért Wavemaker csapatának, amely a médiatervezésért felelt.”

Báthori Katalin, a Deutsche Telekom IT Solutions Communication Specialist munkatársa hozzátette: „A projekt egyik legnagyobb kihívása az volt számunkra, hogy egyszerre mutassuk meg a névváltással a T-Csoporthoz való kötödésünket és azt, hogy miképp visszük tovább azokat a stratégiai érétkeket, amelyek mentén a DT-ITS-ben közel másfél évtizede dolgozunk. Izgalmas volt megtalálni a Gerometryvel közösen ezt az utat.”

„Hihetetlenül izgalmasnak tartjuk, hogy ismét IT, illetve telekommunikációs ügyféllel dolgozhatunk. Már a tender alatt is nagyon élveztük a közös munkát, és éreztük, hogy megvan a kémia közöttünk. A Deutsche Telekom IT Solutions ráadásul a szektor egyik legnagyobb nemzetközi szereplőjének leányvállalata, így feladatunk különösen összetett. Nemcsak a hazai IT munkavállalói célcsoport egyedi igényeire kell reflektálnunk, hanem egy nemzetközi márkastruktúra dinamikus keretrendszeréhez igazodva kell a kampányt megvalósítanunk” – mondta Csirke Dániel, a Geometry csoport executive creative directora.

A korábbi IT Services Hungary (ITSH) július 1-jétől működik Deutsche Telekom IT Solutions néven: a változás célja a német anyavállalat Deutsche Telekom nemzetközi telekommunikációs üzleti struktúrájának egyszerűsítése.