A GfK megvizsgálta az energiahatékonysághoz fűződő vásárlói szokásokat

A fenntarthatóság egy olyan döntő fogyasztói trend, amely erőteljesen jelen van a háztartási gépek világában, például a mosógépeknél és a hűtőszekrényeknél. Manapság a fogyasztók törekszenek rá, hogy jelentős mennyiségű energiát spórolhassanak meg, ami azt jelenti, hogy az energiacímkék fontos szerepet játszanak a döntési folyamatban. Ebben az értelemben az elmúlt évtizedben Európában az értékesítés egyik fontos sikertényezője a megkülönböztetést segítő energiacímke –mivel így elérhetővé tették a gyártók számára, hogy megkülönböztessék magukat, és ez hozzájárult a megnövekedett fogyasztói elégedettséghez.

2012-ben az európai országokban mindössze a termékek 24%-a rendelkezett A++/+++ címkével, 2018-ra azonban a „Legjobb” címkével értékesített háztartási gépek részesedése 62%-ra nőtt.

Ez azonban csak az igazság egyik fele!

Egyrészt az azonos méretű háztartási gépek az elmúlt évek során egyre energiatakarékosabbá váltak, másrészt azonban egyre több fogyasztó vált át nagyobb kapacitású készülékre. A műszaki cikkek esetében is a nagyobb teljesítmény került előtérbe. A vásárlók törekednek a gazdag és kényelmes fogyasztási élményre, azaz nagyobb kapacitású hűtőszekrényeket vásárolnak, amelybe több élelmiszert helyezhetnek el egyszerre, és így ritkábban kell vásárolni menniük. Azonban egyre több fogyasztó érez felelősséget a környezetünk iránt.

A GfK Consumer Life® kutatása is megerősíti a fenntarthatóság előretörését: 2018-ban világszerte a válaszadók 45%-a mondta azt, hogy lelkiismeret furdalása van, ha valami olyat tesz, ami nem környezetbarát. Ez a gondolkodásmód folyamatos növekedést mutat a 2015-ös 37%-hoz képest.

Nyilvánvaló, hogy két fogyasztói igény csap itt össze egymással: A fenntarthatóság (energiatakarékosság) és a nagyobb teljesítmény (energiaéhség). Az energiahatékonyságot is figyelembe vevő tudatos vásárlás hazánkban is teret nyert, amihez hozzájárultak a kormány csereprogramjai is. A 2014-2018 közötti hazai adatokat vizsgálva, megállapítható, hogy 4 év alatt a nagyobb háztartási gépek esetében jelentősen nőtt az A plusz(+/+/+) energiaosztály részaránya.