A Hajnalfény Orvoscsoport munkáját támogatja a Toyota

Az egészen változatos területekre specializálódott önkéntes orvosokból álló Hajnalfény Orvoscsoport más karitatív szervezetekkel együttműködve, 2005 óta végez hiánypótló tevékenységet Magyarország leszakadó településein, valamint a Kárpát-medence magyarok lakta vidékein, de orvosaik ott voltak a Pakisztánban és Indonéziában bekövetkezett földrengéseknél, és megjárták a szumátrai szökőár által sújtott területeket és a háború sújtotta Libanont is.

Az önkéntes orvosokból álló szervezet a kárpát-medencei magyarság szolgálatában a kárpátaljai, a székelyföldi és a moldvai csángó magyarok egészségügyi szűrését végzi, Csángóföldön évente többször is megfordulnak, de a külföldi missziókkal párhuzamosan az általános egészségügyi vizsgálatokat 2009-ben kiterjesztették a magyarországi nyomortelepekre is.

A Toyota az idei évtől az adott célfeladatnak megfelelő járművek rendelkezésre bocsátásával, illetve az üzemanyagköltségek szükség szerinti fedezésével biztosítja az orvosok és a szükséges felszerelés helyszínre jutását.

A Hajnalfény Orvoscsoport által képviselt tizennégy szakterület a sebészet, a gyermek orthopédia, a rheumatológia, a gyermekgyógyászat, a kardiológia, a gyermek kardiológia, a szemészet, az orthoptika, a fogászat- szájhigiéné, az oxyológia, a pszichológia, a bőrgyógyászat, és a szülészet-csecsemőgondozás. Az önkéntes orvoscsoport talán legismertebb tevékenysége ugyanakkor az ’Amíg a szem ellát’ kezdeményezés, azaz a rászorulók látásvizsgálata, komplett szemészeti vizsgálatukkal, valamint szemüvegeik elkészítése.

„Rendkívüli segítséget jelent nekünk a Toyota támogatása, hiszen az önkéntes programjaink helyszínére történő eljutás, amelyhez eddig saját vagy bérelt járműveket kellett használnunk, számunkra komolyan megterhelő összegeket emészt fel, ezeket pedig az időszakos támogatások, adományok mellett eddig saját költségből kellett fedeznünk. Nem lehet túlhangsúlyozni milyen könnyebbség, hogy a munkánkat megbízható, praktikus járművek segítik, amelyeknek ráadásul az üzemanyagfogyasztását is fedezi a Toyota, a nem támogatott programjainkban” – árulja el Dr. Szalai László szemész főorvos, a Hajnalfény Orvocsoport vezetője és alapító tagja.

„A világ vezető, és nem utolsósorban legzöldebb autógyártójaként a Toyota fontosnak tartja, hogy a környezetbarát technológiák fejlesztése mellett közvetlenül is visszaadjon valamit a közösségnek, amelyben működik, éppen ezért világszerte és hazánkban is számos a társadalmi felelősségvállalás területét érintő kezdeményezést támogatunk. Ezek között is különleges helyet foglal el ugyanakkor a Hajnalfény Orvoscsoport támogatása, hiszen úgy véljük, hogy amellett hogy az egyesület rendkívüli, kiemelten fontos missziót tölt be, ezeknek a vélhetően a mindennapi munkájuk során is meglehetősen túlterhelt önkéntes orvosoknak az önzetlensége, elkötelezettsége sokunk számára inspirációul szolgálhat. Bízunk benne, hogy a Toyota támogatása más nagyvállalatokat is arra sarkall majd, hogy a saját területükön adott lehetőségekhez mérten támogassák a véleményünk szerint világszinten is ritkaságszámba menő Hajnalfény Orvoscsoport munkáját” – teszi hozzá Varga Zsombor, a Toyota és Lexus márkák magyarországi kommunikációért felelős vezetője.