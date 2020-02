A Huawei Technologies bejelentette, hogy szabadalmi jogsértésért pert indít az egyik legnagyobb amerikai technológiai és kommunikációs szolgáltatóval, a Verizonnal szemben az Egyesült Államok Texas államának egyik kerületi bíróságán.

Keresetében a Huawei kompenzációt vár a Verizontól olyan szabadalmaztatott technológiák használatáért, amelyeket a Huawei 12 Egyesült Államokban jegyzett szabadalma véd.

– mondta Song Liuping, a Huawei jogi igazgatója.

A Huawei bevételének 10-15 százalékát fordítja K+F fejlesztésekre. Az elmúlt évtizedben a vállalat több mint hetvenmilliárd amerikai dollárt fordított K+F tevékenységekre, amelynek eredményeként világszerte több mint 80 ezer szabadalmat jegyeztetett be, ebből 10 ezret is meghaladóan az Egyesült Államokban. Ezek az innovációk nem csupán a Huawei sikerének mérföldköveit jelentik, hanem szerte a világon széles körben alkalmazzák őket, így az USA-ban és másutt is értékeket képviselnek - írják.

A kereset benyújtása előtt a Huawei hosszasan egyeztetett a Verizonnal, de a két fél nem tudott megállapodásra jutni a felhasználási feltételekről.

– folytatta Song, hozzátéve, hogy „az iparág széles körével osztjuk meg innovációinkat felhasználási megállapodások alapján”.

„Az elmúlt években számos vállalattal tárgyaltunk sikeresen szabadalmaink felhasználásáról. Amennyiben nem tudunk megállapodásra jutni, sajnos nincs más lehetőségünk, mint jogi lépéseket tenni”.

A jogi igazgató szerint „ez bevett szokás az iparágban. A Huawei kérése mindössze annyi, hogy a Verizon tartsa tiszteletben a Huawei K+F befektetéseit, legyen szó a szabadalmak használatának megfizetéséről, vagy termékeink és szolgáltatásaink használatától való elállásról”.

A szellemi tulajdonjog innovációja és védelme a Huawei sikerének alapköve. A 2018-as évben a Huawei K+F kiadásai elérték a 15-milliárd amerikai dollárt, ami megközelíti a vállalat éves bevételének 15%-át. A Huawei az ötödik helyezést érte el az Európai Bizottság 2019-es ipari K+F befektetéseket (EU Industrial R&D Investment) összegző rangsorában.

A Huawei továbbra is szívesen osztja meg K+F eredményeit az iparággal és a társadalommal. Ez magában foglalja az Egyesült Államok vállalatait és fogyasztóit is, mivel kizárólag az innováció széleskörű megosztása hajtja előre az iparágat - teszik hozzá.