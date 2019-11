A K&H, a Genertel és a Groupama a legnépszerűbb kgfb-biztosítók az év végi kötelezőkampányban

A biztosításközvetítő cégnél eddig lezajlott több mint 5 000 tényleges megrendelés során az ügyfelek 70 százaléka a következő évre öt szereplőnél, a K&H, a Genertel, a Groupama, a Generali és az Union biztosítóknál kötött új szerződést. A teljes képhez hozzátartozik, hogy eltérő mértékben ugyan, de távoztak is ügyfelek az egyes társaságoktól. A piaci verseny élénkülésére utalhat, hogy csökken a koncentráció: tavaly ilyenkor az első öt biztosító még az új kötések 78 százalékán osztozott.

Az ügyfelekhez érkező indexdíjak az eddigi adatok szerint átlagosan mintegy 15 százalékkal haladhatják meg az előző évi díjak szintjét. Az egyes ügyfelek indexdíját azonban számos tényező befolyásolhatja, így például az adott biztosító speciális tarifálási stratégiája, az ügyfél bónuszfokozatának változása, az üzemben tartó lakcímének vagy székhelyének megváltozása, vagy éppen az ügyfelek által egyénileg igénybe vehető kedvezmények köre.

A kalkuláció során a megadott indexdíjakhoz viszonyítva az új szerződésekkel az érintett gépjármű-tulajdonosok eddig átlagosan mintegy 5 ezer forintos díjmegtakarítást értek el, egyedileg igen eltérő mértékben: 47 százalékuk éves szintű megtakarítása 5 000 forint alatt maradt, 23 százalékuk 5 és 10 ezer forint közötti, 30 százalékuk pedig 10 ezer forint feletti összeget spórolt meg a váltással. Érdemes tudni, hogy az év végi kampány során nem csupán az egyedileg megkötött kgfb-díjon érhetőek el megtakarítások: a biztosítók jelentős része további kedvezményt kínál azok számára, akik a kgfb-vel együtt casco- vagy lakásbiztosítási szerződést is kötnek.

Az ügyfelek tudatos díjcsökkentési törekvését mutatja, hogy a díjkedvezménnyel járó éves díjfizetési lehetőséget a tavalyi 86 helyett idén már 92 százaléknyian választják, és vélhetően ugyanilyen okból a csekkes fizetések aránya a tavalyi 23-ről 19 százalékra csökkent.

„Az év végi kampányban már csak azok a járművek érintettek, amelyeket 2010 előtt vásároltak meg jelenlegi tulajdonosaik. Az érintettek aránya tehát évről évre 4-5 százalékkal alacsonyabb, idén már csupán az autósok mintegy ötöde válthat január elsejével kötelezőt” – magyarázza Sebestyén László, a Netrisk.hu ügyvezető igazgatója. – „Ugyanakkor a jelenleg zajló kampányban eddig a tavalyihoz hasonló aktivitást tapasztalunk Ennek alapján elképzelhető, hogy a biztosítást váltók száma eléri az előző évi 130 ezres szintet is.”

Az összehasonlításhoz szükséges indexdíjakat a biztosítóknak jogszabályi kötelezettségüknek megfelelve november 11-én kellett eljuttatniuk az év végi évfordulóval rendelkező ügyfeleikhez. Aki mostanáig nem kapta meg a figyelembe vett kedvezményeket és bónuszbesorolást is tartalmazó díjértesítőt, mielőbb kérjen segítséget alkuszától vagy érdeklődjön biztosítójánál. Fontos tudni, hogy aki jelenlegi szerződését az e-kommunikációs kedvezménnyel kötötte meg, már ne postai úton, hanem az általa megadott e-mail címre várja biztosító indexlevelét. Fennállhat a lehetősége annak is, hogy az ide érkező levél valamilyen okból a levelezőprogram levélszemét mappájában landol, érdemes tehát ezt is ellenőrizni.