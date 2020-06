A K&H a nyári táborok mellé áll

A táborozás nem csak a szórakozás miatt fontos

Egy tábor felejthetetlen élmények és új barátságok mellett, más hosszútávú pozitív hatással is szolgál a gyerekek számára. A szülőktől távol, gyakran a komfortzónájukból kilépve, új szociális készségeket szerezhetnek és gyakorolhatják azokat. Mindez hatalmas segítséget jelenthet a jövőbeli pozitív kapcsolatok kialakításában, mely kulcsszerepet játszik a gyerek- és felnőttkor pszichés jóllétében. Továbbá a sporttáborok, a kalandtáborok, de például a nyelvi és más oktatótáborok is önbizalmat adnak, hiszen a gyerekek játékos körülmények között sokkal szívesebben szerepelnek mások előtt, mint egy tanórán.

Kis tanulás a nyáriszünetbe is belefér

A már említett oktatótáborok azért is értékesek, hiszen az iskolai közegtől teljesen eltérő módon tapasztalják meg az adott tantárgyat, ami képes átformálni az ismeretszerzéshez fűződő hozzáállásukat. Két tábor között, a kötelező olvasmányokon kívül nem árt, ha a gyerekek némi tanulást is beiktatnak programjaik közé. Nem muszáj csak a matek- és nyelvtankönyvet bújni. Rengetek játékos, oktató-applikáció érhető el online. Ilyen például a vigyázz #KáPé, a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő alkalmazása is, mely 15 animált videón keresztül ismerteti meg a gyerekeket a pénzügyek világával.

Táborok a vírus után

A nyári táborok idén különlegesen jogszabályok betartásával kerülhetnek megszervezésre. A szervezőknek kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a fertőtlenítésre, a gyerekek tábor előtti higiéniás oktatására, valamint a nagyobb táborok esetében orvos jelenléte is szükséges. Több mint harminc táboroztató a rendeletben meghatározott óvintézkedéseket kibővítve egy huszonegy pontot tartalmazó lista követése mellett fogadják a gyerekeket. A lista olyan iránymutatásokat tartalmaz, mint a családok együttműködésének igénye és a lehetőség szerinti szabadtéri étkezés biztosítása. Mindezen intézkedések a táborok költségvetéseit is jelentősen befolyásolják, hiszen a jelentős extraköltségek és a szigorú rendeletek miatt lecsökkent férőhelyek száma miatt, az árak akár 5%-os emelkedésével is kell számolniuk a családoknak. Azonban a fent említettek még ha szokatlanul is, de lehetővé teszik, hogy a gyerekek idén is egy mozgalmas, játékokban gazdag nyarat élhessenek át.

A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőről

A K&H Csoport társadalmi szerepvállalásának részeként 2010-ben indította útjára a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőt. A program célja, hogy a magyarországi általános és középiskolások pénzügyi, gazdálkodási ismereteit gyarapítsa. A vetélkedő programja évről évre egyre több diákot vonz országszerte. A verseny indulásától a nevezések száma mintegy megtízszereződött, 2019-ben immár 8264 fő részvételével zajlik a verseny. 2010 óta a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőre összesen 759 településről 1696 iskola csapata pályázott. Ez összesen több mint 46 200 résztvevő diákot jelentett. A verseny a 2019/20-as tanévtől innovatív, online rendezésű középdöntővel várja az egyes régiók legjobbjait. A K&H Csoport a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő programjával a felnövekvő generáció pénzügyi tudatosságra nevelését kívánja előre mozdítani annak érdekében, hogy felnőttként majd okos pénzügyi döntéseket hozhassanak.