A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt otthon táboroztat a Hétcsoda Élménydobozokkal

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt csodatevő önkéntesei a Csodák Tára foglalkoztató füzetbe gyűjtötték össze az elmúlt 10 év tapasztalatait. A füzet 5 témában (móka, érdekes, udvar, zene, mese) 50 foglalkozást kínál, amelyekkel a gyermekek saját otthonaikban is átélhetik a „hétcsodás” élményeket. A foglalkoztató füzet nem csak hasznos elfoglaltságot nyújt a gyermekeknek, de feladatok összeállításánál a különböző képességeik fejlesztésére is kiemelt figyelmet fordítottak az önkéntesek. A Csodák Tára mellé a támogatók hozzájárulásával a rajzlapoktól a filctollakig minden olyan eszközt megkapnak a gyerekek, amelyek szükségesek az élmények átéléséhez. A doboz teljes tartalma ebben a videóban is megtekinthető:

Az Élménydobozokra egy hónapon keresztül regisztrálhattak online olyan szülők és gondviselők, akik iskoláskorú sajátos nevelési igényű vagy hátrányos helyzetű gyermekeket nevelnek. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt munkatársai több mint 100 családnak juttatják el a csomagokat ezen a héten.

A nem mindennapi kezdeményezést segítette többek között Bartos Erika, a nagysikerű Bogyó és Babóca könyvek szerzője, a Hang Kampányplatform, a Winkler Iskolaszer, a Nebulo, a Nestlé Magyarország és a BioTech USA Magyarország.