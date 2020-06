A Magyar Turisztikai Ügynökség, a MOL, a MÁV és a Volánbusz közös kampányt indít

A járványügyi helyzet fokozatos enyhülésével és a nyár beköszöntével újra felerősödött a vágy az emberekben, hogy útra keljenek, kellemes emlékeket szerezzenek a nyaralással. Nem feledkezhetünk meg azonban arról, hogy a vírus még mindig jelen van a világban.

A Magyar Turisztikai Ügynökség és az ország legnagyobb mobilitási szolgáltatói – a MOL, a MÁV és a Volánbusz – a belföldi turizmus újraindításának támogatása érdekében összefogtak, hogy bemutassák azokat az intézkedéseket, amelyek segítségével garantálják a töltőállomások, pályaudvarok és közlekedési eszközök magas szintű tisztaságát és higiéniáját.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: „A határok lassan nyílnak meg, a fertőzés mértéke alapján a közép-európai térség biztonságosabbnak minősül, de mégis egy kockázatokkal teli időszak után a legbiztonságosabb talán Magyarországon nyaralni. Ezért a lakosságot most arra biztatjuk, hogy nyaraljanak idehaza, vagy legalábbis idehaza is. Felkészültek a megfelelő szabályok létrehozásával azok az állami közszolgáltatók, amelyek közreműködnek az utazás biztonságának szavatolásában, ugyanakkor a lakosság fegyelmezettsége továbbra is kiemelten fontos.”

dr. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója kifejtette: „A Magyar Turisztikai Ügynökség örömmel csatlakozott az együttműködéshez, hiszen jelenleg a turizmus biztonságos újraindítása az elsődleges feladat. A kormány rendkívül gyorsan, és a szükséges mértékben sietett az ágazat megsegítésére, hiszen a turizmusban, ha vendég van, minden van. Májusban fokozatosan újraindulhatott a belföldi turizmus, így az idei belföldi turizmus akár a tavalyinál is jobb lehet – mondta el Guller Zoltán. Hangsúlyozta: aki teheti, pihenjen itthon. Nemcsak azért, mert itthon biztonságos, hanem azért is, mert ezzel több százezer magyar család megélhetését is támogatjuk. Az MTÜ arra bíztat: legyünk együtt, itthon, szabadon.”

Dr. Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója beszédében kiemelte: „A veszélyhelyzet kihirdetését követően áttértünk az összes üzemben lévő – 1200 személykocsi és motorvonat – napi szintű fertőtlenítésére. Nyáron, a balatoni vonatokon csak minden második helyet értékesítünk, ezzel is támogatva a biztonságos távolság megtartását az utasok között. Egyben több IC kocsit is indítunk a strandszezonban, ami kényelmesebb utazást tesz lehetővé. Szezonális balatoni jegytípust is bevezettünk május végétől: a 24, illetve 72 órás Balaton napijegy korlátlan számú utazásra jogosít a tó körül és a balatonfenyvesi kisvasúton. Arra biztatjuk az utazóközönséget, hogy tervezzenek előre, és a jegyüket vásárolják meg időben, különösen a hétvégi balatoni forgalomban fontos ezt kiemelni: mi is arról szeretnénk az utasainkat meggyőzni, hogy ezen a nyáron ne péntek délben álljanak neki a hétvégi tóparti kikapcsolódás tervezésének, hanem jóval korábban: elkerülve ezzel, hogy nem marad jegy a kiszemelt vonatra.”

Dávid Ilona, a Volánbusz elnök-vezérigazgatója elmondta: „Utasaink higiénés biztonsága érdekében országszerte 700 érintésmentes kézfertőtlenítő-adagolót helyeztünk ki állomásainkon. Március végén ózonos fertőtlenítéssel bővítettük a fertőzés terjedését akadályozó eszköztárunkat. Társaságunk kezdetben 600 autóbusz utasterében végeztette el az eljárást. A módszer hatékonysága annyira meggyőző volt, hogy saját fertőtlenítőgépek beszerzését kezdtük meg, így a járvány elmúltával is folyamatosan biztosíthatjuk járműveinken a megfelelő higiénés körülményeket. Valamennyi honfitársunknak és utasunknak azt üzenjük, hogy a megváltozott körülmények között se adják fel nyaralási terveiket, hiszen az egészségügyi szabályok betartásával idehaza biztonságosan üdülhetünk!”

Világi Oszkár, a MOL-csoport Innovatív Üzletágak és Szolgáltatások ügyvezető igazgatója mondta: „A „Kalandra fel” játékunk során 50 helyszínt, látványosságot ajánlunk vásárlóink figyelmébe az ország minden régiójában. Kibővítjük a MOL LIMO szolgáltatásait, hamarosan kedvező áron napidíjas bérlésre is lehetőséget biztosítunk. Így egy-egy kirándulást akár LIMO-val is meg lehet tenni. Akik nyáron útra kelnek az országban, hogy ismét felfedezzék Magyarország látványosságait, biztosak lehetnek abban, hogy a MOL töltőállomások az ország bármely részén biztonságos pontot jelentenek az utazás, nyaralás során.”