A MinDig TV Extra ügyfeleknek is elérhető lesz az RTL Most+

Még az idén elérhetővé válik az RTL Magyarország prémium videós szolgáltatása, az RTL Most+, az Antenna Hungária Zrt. MinDig TV Extra ügyfelei számára is.

Az RTL Magyarország csoportjába tartozó CLT-UFA HBD és az Antenna Hungária Zrt. között létrejött megállapodás értelmében még az idén elérhető lesz az RTL Most+ műsorkínálata a MinDig TV Extra előfizetői számára.

Az RTL Most+ platform felhasználói bázisa az év második negyedévében megduplázott és továbbra is dinamikusan fejlődik. Célja, hogy a telekommunikációs cégek és kábelszolgáltatók kínálatát a modern tartalomfogyasztás igényei szerint bővítse, egyedi élményt nyújtva ezzel a felhasználóknak. Az RTL Most+-on élőben, HD minőségben követhetők az RTL Magyarország csatornái, valamint a felhasználóknak lehetősége van chromecast használatára is.

Az RTL Most+ platform exkluzív tartalmakat kínál; a televíziós premiereket megelőzve nyújt lehetőséget a sorozatok megtekintésére, vagy éppen az egyes szériák kizárólag ezen a felületen láthatók, valamint további magyar nyelvű tartalmak is garantálják a szórakozást. A jövőben pedig további exkluzív tartalmakra és premierekre számíthatnak a felhasználók; az RTL Most+ felületen augusztus végétől a 22:00 órától elérhető hírösszefoglalóban már a késő esti híradó előtt értesülhetnek a felhasználók a legfrissebb eseményekről.

Az RTL Most+ szolgáltatás hamarosan az Alap- és Családi csomag részeként a MinDig TV Extra előfizetők számára is elérhetővé válik, online és mobilalkalmazáson keresztül egyaránt. A belépéshez szükséges kódokat az Antenna Hungária, a MinDig TV Extra szolgáltatója küldi ki az előfizetőknek, az ügyviteli rendszerében rögzített elérhetőségek valamelyikére. A kód megadását követően a regisztrált felhasználóknak nem lesz más dolguk, mint élvezni a prémium tartalmakat.