A Mito lett az év ügynöksége a Best.neten

A Kreatív által szervezett digitális kampányoknak szóló versenyen, a Best.neten a Mito lett az év ügynöksége, míg a Telekom zsebelhette be az év megoldása és az év ügyfele díjat.

Tizenegy aranyat osztottak ki a döntőbe jutott 78 versenyző között a Kreatív által szervezett versenyen, a Best.neten. A digitális kampányokat és megoldásokat értékelő megmérettetés a Digital Media Best Practice utódja.

Az Arannyal díjazottak között van a Rama Süti challange, melyet a Café Communications és a Mindshare készített, Az éjszaka hősei kampány a Wavemakertől és az Umbrellától, valamint a Sport szelet Na, most belehúzunk! kampánya a HPS Communication-től. Instagram kategóriában az Artificial Group Ünnepi kaktuszkórusa vitte a pálmát, Chatbotok kategóriájában a Hipernet túrabot nyert, melyhez a kampányt szintén az Artificial készítette a PHD Mediával közösen. Aranyat kapott még a feat. és a Post for Rent Sztoriból JELES matricacsomag kampánya, és a Telekom Családi tévéalbuma a Mito és a Wavemaker készítésében, utóbbi innovatív platformválasztás kategóriában. Az imázs típusú kommunikáció kategóriáját szintén a Mito és a Wavemaker egyik Telekom-kampánya nyerte, a Beszélj apuval!. A vásárlásösztönző taktikai kampányok esetében az Írók boltja Nyitott polcok kampánya aranyozódott be, a nem értékesítési célú márkakampányok közül pedig a Generali Biztosító Meghekkelve című kampánya nyert. A Társadalmi célú kampányok közül szintén a Sztoriból JELES kapott elismerést.

Az év ügynöksége a Mito lett, az év ügyfele és az év megoldása díj pedig a Telekom markában landolt.