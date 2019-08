A Nike új alkalmazása már Magyarországon is elérhető

Tizenhárom ország egyikeként most már a magyar felhasználók számára is elérhető a Nike Alkalmazás.

A Nike augusztus közepén bejelentette, hogy a Nike Alkalmazás (Nike App) Magyarországon is elérhetővé vált a felhasználók számára. Az innovatív platform első körben Franciaország, Németország, Japán, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Nagy-Britannia és az USA területén debütált, augusztus 15-től pedig további 13 európai országban vált elérhetővé a felhasználók számára. A vásárlási élmény forradalmasításával a Nike Alkalmazás számos előnnyel kecsegtet a NikePlus tagok számára – ilyen a saját virtuális üzlet kialakításának lehetősége, a világ legjobb sportolóival készült tartalmak megtekintése, a meghívók exkluzív eseményekre, vagy a korai hozzáférés a legújabb termékekhez (pl. Nike Joyride), még a hivatalos drop előtt. Az alkalmazás idén még két újdonsággal bővül, amelyek tovább formálják a bolti és az digitális vásárlási élményt.

Az első ilyen funkció a Nike Fit lesz. Az iparágban elsőként, ez az új technológiai megoldás az okostelefon kameráján keresztül történő szkenneléssel segít kiválasztani a tökéletes cipőméretet és a lábformához legjobban passzoló stílusokat, modelleket. Az alkalmazás ezt a gépi látás (computer vision), data science, gépi tanulás (machine learning), mesterséges intelligencia és ajánlási algoritmusok szabadalmaztatott kombinációjával hajtja végre. A Nike Alkalmazás vendég módja (guest mode) lehetővé teszi majd barátok vagy családtagok lábának a szkennelését is, ezzel segítve akár az ajándékvásárlást is.

A Nike Fit otthon, az okostelefon kameráján keresztül és a Nike üzletben egyaránt elérhető lesz. A bolti technológia részeként egy speciálisan kialakított szőnyeg is segít abban, hogy a lábunkra legjobban passzoló Nike cipőt választhassuk ki.

A Nike megkezdte a Nike App at Retail magyarországi bevezetését is, amelynek funkciói fokozatosan, az idei és a jövő év folyamán válnak elérhetővé. A Nike App at Retail egy egyéves kutatómunka eredményeként jött létre. A technológia a NikePlus tagok igazi vásárlótársa: ötvözve a digitális és fizikai vásárlás élményeit, személyre szabott Nike szolgáltatásokat, termékeket és élményeket nyújt a Nike üzletekben vásárlók számára.

„A Nike-nál célunk, hogy szoros kapcsolatot alakítsunk ki tagjainkkal, miközben ötvözzük mind a fizikai, mind a digitális kereskedelmi élményeket. Személyre szabott, többcsatornás vásárlási élményt nyújtva a Nike Alkalmazás éppen ezt teszi, miközben az eddiginél is közelebb hozza a vásárlókat a márkához. Ezzel az alkalmazással ez az élmény 13 európai ország több millió vásárlójának vált most elérhetővé, hogy kiszolgálja sportos életmódjukat, amikor, ahol és ahogy ők kapcsolatba szeretnének lépni a Nike-val” – mondta Joris van Rooy, a Nike alelnöke és a Nike Direct EMEA ügyvezetője.