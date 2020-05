A Post For Rent az első magyar marketing cég a Forrester listáján

A cégek folyamatosan keresik a legkifinomultabb eszközöket, amelyek segíthetik őket stratégiai, hosszútávú influencer kampányaik és együttműködéseik során.

A közösségi média influencerek hatása a 2010-es évek elejétől vált egyre jelentősebbé a reklámpiacon, de a cégek számára a tapasztalat hiányában még sokszor nehéz volt megtalálni a megfelelő együttműködőket kampányaikhoz. Erre a problémára kínált megoldást a 2015-ben alapított Post for Rent egy automatizált platform formájában, ahol könnyen és gyorsan megtalálhatták egymást a márkák és a véleményvezérek. Az automatizált platform elindulása után korán felmerült az igény a hirdetők részéről, hogy a Post for Rent a kampányokban résztvevő influencerek kiválasztásán túl azok kreatív koncepcióinak kidolgozásában is részt vegyen, így gyorsan megszületett a Post for Rent Kreatív ügynökség is, amely teljes kampánymenedzsment szolgáltatást kínál az ügyfeleknek. A 2019-ben indított Talent Ügynökség pedig még elkötelezettebb együttműködést tesz lehetővé a Post For Rent-tel szerződött influencerekkel - írják.

