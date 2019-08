A Reebok vadonatúj MYT kollekciója a legvagányabb karaktereket ünnepli

A Reebok bemutatta vadonatúj MYT (Meet You There) kollekcióját, amellyel azokat az egyéniségeket szólítja meg, akik nem félnek kitűnni a tömegből.

Az MYT őszi-téli kollekcióa kihalt londoni utcákon játszódó reklámfilmje hat olyan európai DJ-t mutat be, akik a normák felrúgásával teljesítik ki kreatív énjüket. A film elhagyja az éjszakai bárok hagyományos közegét és kivonul oda, ahol az igazán ütős kreatív ötletek születnek: az utcára. A reklámfilm szereplői: Taylah Elaine Londonból, Amber Donoso, chilei születésű énekes-dalszerző, Chloëdees, a londoni NTS online rádió rezidens DJ-je, Ruby Savage, dán DJ, DJ Bambounou, párizsi techno DJ és Tommy Gold, az éjszakai élet londoni születésű kurátora.

Ruby Savage, Amber Donoso és Chloëdees meséltek arról, mit jelent nekik kilépni a hétköznapi keretek közül:

Ruby Savage: „A zenében találom meg a kiutat a hétköznapokból, annak pedig nincsenek szabályai. Végső soron, te vagy a művész és úgy éled meg a művészeted, ahogy csak akarod. Ugyanakkor fontos, hogy szilárd ambícióid és szándékaid legyenek. Sose felejtsd el, hogy miért csinálod azt, amit csinálsz és, hogy milyen üzenetet akarsz közvetíteni. Utána már csak arra kell figyelned, hogy minél jobbá válj ebben.”

Amber Donoso: „A szabályok megszegése önmagam megkülönböztetéséről is szól, ez tükrözi a saját stílusomat. Szeretek divatosan öltözködni, legyen szó akár utcai, akár sportruházatról, de az elsődleges szempont nem a divat, hanem az, hogy a ruháim passzoljanak a személyiségemhez. Ez a szemléletmód határozza meg azt is, hogyan élem meg a művészetem.”

Chloëdees:„Úgy érzem, hogy a fiatal srácok manapság lehetetlen elvárásokat támasztanak magukkal szemben. Ez nem meglepő, hiszen az interneten mindennap azt látják, hogy emberek egyik napról a másikra válnak híressé. A valóság viszont nem így működik, most is dolgozni kell, ugyanúgy, mint régen. Maradj türelmes és higgy benne, hogy egyszer a megfelelő emberek is meglátják a művészetedbe ölt rengeteg munkát, és hogy eljutsz oda, ahol lenni akarsz, vagy talán tovább is. A kreatív türelem a titok nyitja.”

Az uniszex MYT őszi választékának ruhái az XXS-tőlegészen az XXL méretekigelérhetők. A kollekció darabjai az edzőteremtől az éjszakai klubokig bármilyen szettbe beilleszthetők. A tréningruhákat, sportmelltartókat, leggingseket és pólókat különleges mintájuk, szabásuk és színösszeállításuk teszi egyedivé.