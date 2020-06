2020. május 28-án rendezték meg az MVM EDISON 2020 Demo Dayt, azaz az ez évi MVM EDISON startupverseny döntőjét, melyet a rollertöltő állomások fejlesztésével és kivitelezésével foglalkozó Rollin Technologies nyert. (X)

Rendhagyó keretek között osztották ki a díjakat az idei MVM EEDISON Demo Dayen, a zsűritagok futurisztikus, plexilapokkal elválasztott térben foglaltak helyet, a versenyzők pedig webkamerán keresztül mutatták be üzleti tervüket három-három percben.

A hattagú szakmai zsűri a rollertöltő állomások fejlesztésével foglalkozó Rollin Technologiesnak ítélte oda az első díjat, második lett a virtuális malacperselyt fejlesztő PiggyBanx, míg a harmadik helyezést a Solar DAO blockchainalapú napenergia-befektetési platform érte el. Az első helyezett három-, a második két-, a harmadik pedig egymillió forinttal gazdagodott. Az összes dobogós nyert továbbá egy csoportos belépőt a lisszaboni WebSummit 2020 rendezvényre, illetve egy egyéves LinkedIn prémium előfizetést és az esélyt egy akár 50 millió forint értékű magvető befektetésre a Smart Future Lab Zrt. jóvoltából, aminek elnyerésére a továbbiakban nyílik lehetőségük.

A döntést Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója, Bertalan Zsolt, a vállalat csoportszintű technológiai innovációs igazgatója, Márton István, a Smart Future Lab vezérigazgatója, Dervalics Ákos, az InnoEnergy HUB Hungary country managere, Mikesy Álmos, a Hiventures vezérigazgató-helyettese, valamint Kölkedi Krisztián, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főosztályvezetője hozta meg.

A döntéshozás során nemcsak a Demo Dayen bemutatott prezentációkat díjazták, hanem az azt megelőző többhetes tréningen nyújtott teljesítményt és az ott elért fejlődést is. A tréning alatt a csapatok olyan készségszintű oktatásban részesültek, illetve olyan üzleti, kommunikációs ismereteket sajátíthattak el, amelyek segítséget nyújtottak az ötleteik továbbfejlesztésében, a kezdeti hibák kijavításában. A legígéretesebb ötleteket az MVM Csoport inkubátorcége, a Smart Future Lab segíti, hogy azok befektetésre érett, „startup-ready” termékekké, szolgáltatássá nőhessék ki magukat.

A versenyzők az online képzéssel kapcsolatban elmondták, hogy több szempontból is nagyon hasznosnak találták az alkalmakat, a hangulatot összességében pozitívnak értékelték, ám több résztvevő is kiemelte, hogy hiányolta a személyes kapcsolatot a többi csapattal, amire sajnos a pandémiás helyzet miatt biztonsági okokból nem volt lehetőség. A csapatok ennek ellenére is professzionálisnak, hatékonynak és jól szervezettnek írták le az oktatási és konzultációs folyamatot.

A nyertes pályázatok

A Rollin Technologies vezeték nélküli indukciós töltők fejlesztését és forgalmazását szeretné megoldani, ami elsősorban a bérelhető rolleres szolgáltatást nyújtó cégeknek jelenthet majd segítséget. A rendszer jól illeszkedik a smart city tervekbe, és a járványügyi helyzetre reagálva a fejlesztők fertőtlenítőrendszerrel is szeretnék ellátni, hiszen erre várhatóan a jövőben is lesz igény. Az automata töltő egyben rollertárolóként is funkcionálna, amire azért is nagy szükség van, mert a bérelhető rollereket a felhasználók gyakran nem tudják hova elhelyezni, így az út szélén eldobva kötnek ki. Egyes rollerek élettartama ebből adódóan mindössze 28 nap. A rollerek töltése ráadásul nagyon költséges, mivel a töltőállomásra való szállításukat teherautóval kell megoldani.

A PiggyBanx egy mobilos alkalmazással használható virtuális malacpersely, melynek fő ereje a gamificationben és az edukációban rejlik. A szolgáltatással főként a 12 év feletti gyermekeket és fiatalokat szeretnék megcélozni az alapítók, így nagy gondot fordítottak a grafikai megoldásokra és a szülői felügyeletre is. Az alkalmazás célja, hogy játékos módszereken keresztül tanítsa meg a fiatalokat a takarékosságra, és egyúttal növelje tudatosságukat is az energiatakarékosság, illetve a zöldmegoldások terén.

A Solar DAO a közösségi napelemvásárlás kiépítését célozza egy olyan befektetési platform létrehozásával, amelyen keresztül az egyes felhasználók akár egészen kis összegekkel is segíthetik a napelemparkok kialakítását, direkt befektetés formájában. A platform lehetőséget adna edukációra és közösségi döntéshozatalra is azáltal, hogy a befektetők dönthetnének a pluszenergia sorsáról. Az ügyfélkör elsősorban háztartásokból formálódó energiaközösségekből és energiaszolgáltatókból állna.

A döntő további résztvevőinek ötletei

A döntő további résztvevői – bár helyezést ezúttal nem értek el – értékes könyvnyereményben részesültek, illetve rendkívül sok tapasztalattal gazdagodhattak, aminek segítségével tovább dolgozhatnak projektjeik megvalósításán.

Az AiVenture egy Amanda nevű virtuális recepciós tervét dolgozta ki, mely képes beszédfelismerésre, Messenger-alapú chates kommunikációra, élő interakcióra, gördülékennyé téve ezáltal az ügyfelekkel, vendégekkel való kommunikációt a hotelekben és irodaházakban. Az Amanda tehát tulajdonképpen egy komplex virtuális asszisztens, mely rendelkezik vizuális megjelenítéssel is. A már létező megoldásoktól abban különbözik, hogy minden platformon képes kommunikálni, így például telefonhívásokra is tud válaszolni, illetve érintőképernyős kioszk formájában egy nő 3D-s modelljeként is találkozhatnának vele az ügyfelek.

A MyEnerGIS célja, hogy kapcsolatot teremtsen a döntéshozók, a lakosság és a napelemtelepek között. A startup egy komplex térinformatikai rendszer segítségével köti össze a végfelhasználókat a kivitelezőkkel több különböző technológia bevonásával. A potenciális napelemvásárlók az eszköz segítségével kiszámíthatják, mennyibe fog kerülni a teljes telepítési folyamat, az eszközök, és milyen hosszú lesz a megtérülési időszak. A vásárló saját házának 3D-s modelljével együtt kész dokumentációt küldhet a szolgáltatóknak, ami alapján megegyezhetnek a pontos árban, vagy akár meg is kezdődhet a tervezés.

Walk’2’Watt olyan telefontokot fejleszt, mely a felhasználók mozgási energiáját tárolja egy akkumulátorban, biztosítva ezáltal, hogy a telefon vészhelyzet esetén bármikor feltölthető legyen. A Walk’2’Watt tokkal kapcsolatban azt is fontos megjegyezni, hogy zöldenergiát termel, és nem igényel odafigyelést. Az eszköz normál mennyiségű sétával a telefonos akkumulátorok körülbelül 20 százalékos feltöltéséhez elegendő energiát termel a tokból kilógó kis, hajlékony műanyag szálak által.

A Project Heline egy olyan demokratizált energiaplatform kialakításán dolgozik, melynek felhasználói megújuló energiaforrásokból származó energiatöbblettel kereskedhetnek. Az ötlet abból indul ki, hogy a nagyvárosokban, lakásokban lakó emberek nem tudnak maguknak megújuló energián alapuló rendszert kiépíteni, míg a vidéki lakóházak napelemeikkel általában többletet termelnek. A Project Heline a keresletet és a kínálatot egy ingyenes online platformmal kötné össze, ahol a felhasználóknak csak a tranzakciók után kell fizetniük.