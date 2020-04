A Soproni kampánya a WARC 100-as listáján

A híres Gunn Reportot is kiadó WARC (World Advertising Research Center) 2014 óta rangsorolja hatékonyág alapján a világ legkiemelkedőbb kampányait, ügynökségeit és márkáit a WARC Effective 100 listán. A leghatékonyabb kampányokat rangsoroló listát a reklámszakmai versenyeken elért eredmények alapján a WARC több mint ötven partnerével ­– köztük a Cannes Lions-nal, Effie Worldwide-dal és az ESOMAR-ral – szoros együttműködésben állítja össze.

A 2020-as nemzetközi TOP 100-as kampányhatékonysági listán első magyarként a Soproni „Ami közös bennünk" kampánya is helyet kapott. A márka kommunikációjának fókuszában a közös tulajdonságainkon, szokásainkon, jellemzően magyar viselkedési formán túl a humor is fontos szerepet kapott. A megújult márkastratégián alapuló, TV-ben, online, valamint társasjáték formájában is megjelenő kampányüzenet – melynek lényege, hogy együtt, még a nehéz helyzeteken is tudunk nevetni – olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy segítségével a márka nemcsak sikeresen megőrizte vezető pozícióját, de 2 év alatt 23%-kal tudta növelni értékesítését.

„Mi az ACG-nél a hosszútávú, stratégiai alapú, márka lead ügyfél-ügynökségi együttműködésekben hiszünk, mert ez ad lehetőséget mélységében megismerni, megérteni ügyfeleink üzleti modelljét, vállalati kultúráját, folyamatait, márkáit és piacát. A HEINEKEN Hungária Soproni márkájának lead ügynökségi feladatait több mint 7 éve látjuk el. Stratégiai, kreatív és account csapatunk szinte együtt él az ügyféllel, az insightok felkutatásától, a termékfejlesztésen át egy csapatként dolgoznak a pozicionálási, éves kommunikációs stratégiai, integrált kreatív feladatokon. Ez jóval több mint egy klasszikus ügyfél-ügynökség kapcsolat. Lényegesen több üzleti információval rendelkezünk, felelősségünk van a budget felosztásban, a kreatívon túl komoly üzleti KPI-okkal dolgozunk. A Soproni „Ami közös bennünket" kampány sem jöhetett volna létre e szoros kapcsolat és az üzleti célok mélyebb megértése nélkül. A sikeres márkastratégiának köszönhetően 2016-ban megállítottuk a márka piaci csökkenését, és hosszútávú, intenzív növekedési pályára állítottuk, ezzel első magyar ügynökségként, egy emblematikus hazai márkával sikerült felkerülni a híres WARC Effective 100 listájára, ez munkánk megkoronázása" – mondta Blaskó Nikolett, az ACG Reklámügynökség ügyvezetője.