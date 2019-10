A Stand25 októberben elhagyja a Hold utcai bázist

„Szeretjük a bátor húzásokat. Ez is egy ilyen lesz. Budával már nagyon régóta kacérkodtunk, és tényleg álom volt, hogy meghódítsuk Budapestnek ezt az oldalát is” – mesél a költözés körülményeiről Hamvas Zoltán, a Stand25 tulajdonosa. „Sokan mondják, hogy az élet Pesten zajlik, Budán az éttermek zöme, melyeknek nincsen úgy lokális beágyazottsága a helyi közönség körében, csődbe megy. De a Székely Mihály utcai Standról is azt mondták, hogy elátkozott helyen nyílt, mert a két előző étterem nem tudott ugyanazon a helyszínen sikeres lenni. Mi pedig ott is egy éven belül Michelin csillagot kaptunk és a nyitás óta gyakorlatilag telt házzal működünk.”

A csapat ígérete szerint a Stand25 költözés után is megőrzi a legfontosabb stílusjegyeket: „Küldetésünk, hogy továbbra is bebizonyítsuk, a magyar alapanyagokból készült ételek is nyújthatnak világszínvonalú gasztronómiai élményt. A Stand25 esetében pedig emellett nem engedünk abból, hogy garantáltan kompromisszummentes minőségben készítünk egyszerű, finom, könnyen érthető ételeket. A piaci környezet sok mindent nem tett már lehetővé. Leginkább az esti nyitva tartást hiányolták vendégeink, ahogy azt is, hogy komfortosabb körülmények között láthassuk vendégül őket” – magyaráz Hamvas Zoltán, majd folytatja: „Szélesebb lesz a kínálatunk, táblás ajánlataink pedig sűrűbben változnak, mint eddig. De az fontos, hogy hasonlóak lesznek az áraink, és tényleg megtartunk mindent, ami a Stand25 védjegye lett. Még az ikonikus Stand25 neon, a képregény és a kakas is jön velünk.”

A Stand25 tulajdonosai Széll Tamás, Szulló Szabina, Hamvas Zoltán és Csahók Ibolya előreláthatólag novembertől várják a vendégeket az új, budai helyszínen, a Váralagúthoz közel, az Attila úton. A nyitás pontos dátumát egyelőre még nem tűzték ki.