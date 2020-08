A Star Network az Önszabályzó Reklám Testület tagja lett

Napjainkban az influencer marketing kampányok rendre a marketing mix elemeként megjelenő megoldások, így egyre hangsúlyosabb szerepet kap a terület. A Star Network céljai között szerepel a piac edukálása az eddig szerzett tapasztalatok átadásával és az is, hogy a hazai influencer piac a megfelelő módon, mindenki számára értelmezhető szabályok mentén működhessen tovább.

"Az elmúlt évek során mindig is igyekeztünk nagy energiát fordítani a piaci edukációra, fejlesztésekre és kiemelt támogatói vagyunk minden olyan törekvésnek, amely világos, minden szereplő (ide értve a fogyasztókat is) számára segít jól működő keretek kialakítani. Ennek egyik újabb lépése a Star Network ÖRT-hez való csatlakozása, amely bízunk benne, hogy előzőekben említett törekvéseinket még inkább segíteni fogja" - Farkas Dániel, Star Network szakmai vezető.

„Nagy büszkeség számunkra, hogy a Star Network is az ÖRT tagság mellett döntött. A digitális világ új- meg új etikai kérdéseket is felvet, amelyekre az olyan erős piaci szereplőkkel történő együttműködés ad hatékony választ, akikben a tudás és az akarat is megvan. A Star Network is ilyen, és örömmel várjuk az együttműködést” – fogalmazott Gerendi Zsolt, az ÖRT főtitkára.