A Starbucks elkötelezett az erőforrás-pozitív jövő mellett

A Starbucks globális működésének és ellátási láncának karbonemisszióját, vízfelhasználását és hulladéktermelését is magába foglaló környezeti terhelést öt elsődleges stratégia szerint csökkenti:

A növényi alapú menü-opciók kibővítésével egy még inkább környezetbarát választék kialakítása. Az egyszer használatos, hulladéktermelést fokozó csomagolások leváltása. Az innovatív és talajmegújító mezőgazdasági megoldások, az újraerdősítés, az erdők megóvásának és a vízkészletek védelmének integrálása a Starbucks ellátási láncába. A hulladékgazdálkodás fejlesztése a Starbucks üzletekben és közösségekben az újra felhasználás és újrahasznosítás elősegítése és az élelmiszerhulladék mennyiségének csökkentése érdekében. Innovatív megoldások alkalmazása a környezetbarát üzletek, vállalati működés, kávé-előállítás és kiszállítás érdekében.

A vállalat 2030-ra három elsődleges célt kíván elérni:

1. 50 százalékkal csökkenti a karbonemisszió mértékét a Starbucks közvetlen működése során és az ellátási láncában egyaránt.

2. A kávé előállítása és az ehhez kapcsolódó közvetlen műveletek során használt vízmennyiség 50 százalékát visszajuttatja azon közösségek számára, ahol jelentős vízhiány mutatkozik.

3. A vállalat egy újabb lépést tesz a körforgásos gazdaság felé. Az üzletekben és a feldolgozás során keletkező, tárolókba érkező hulladék mennyiségét 50 százalékkal tervezi csökkenteni. Annak érdekében, hogy ezen törekvésének eleget tegyen, a vállalat az Ellen MacArthur Alapítvány új műanyag-gazdálkodás globális vállalásának keretein belül a csomagolásra vonatkozó, ambiciózus körforgásos gazdaságnak megfelelő célokat tűzött ki.

„A Starbucks 2020-as magyarországi tervei továbbra is a vállalat elkötelezettségét jelzik a fenntartható működés és a gazdasági méltányosság mellett, úgy, hogy közben a bolygó értékeit tartjuk szem előtt – mondta el Kerek Fanni a Starbucks magyarországi brand managere. – Az idei évben tervezzük a 34 hazai üzletben a műanyag szívószálakat papíralapúra cserélni, alternatív evőeszközök használatát tesztelni, valamint az étkezés mellett a poharak terén is folytatjuk a fenntartható megoldások terjesztését. Nagyon örülünk, hogy a magyarországi Starbucks közösség körében pozitív visszhangja volt eddigi fenntarthatósági intézkedéseinknek, ez is inspirált minket arra, hogy folytassuk a megkezdett utat, és idén tovább zöldítsük hazai üzleteinket.”