A Street Kitchen is részt vesz az UNICEF kampányában

A #FőzzAGYERMEKEKÉRT kampány újabb fejezetéhez érkezett. Az UNICEF ezúttal arra biztat mindenkit, hogy aki teheti, nyissa meg konyháját az ismerősei előtt. Szórakozzanak együtt, frissítsék fel a barátságukat, a vendégek pedig a finom falatokért cserébe a legnehezebb sorsú gyerekeket adományaikkal támogassák. Az UNICEF Magyarország Bajnoka, Fördős Zé a kezdeményezés élére állt.

„A Street Kitchen bázisa egy estére pop-up étteremmé alakul. Június 22-én Madarász Kinga, Szilágyi Nóra, Jancsa Jani és jómagam egy háromfogásos menüsorral várjuk majd azokat a vendégeket, akik regisztrálnak az eseményre" - mondta Fördős Zé. "Ebben a kezdeményezésben az a legjobb, hogy nem kell mást tennünk, mint megnyitni a saját konyhánkat/éttermünket, meghirdetni az eseményt a közösségi oldalunkon, és vendégül látni a jelentkezőket, a rég nem látott ismerősöket, barátokat, rokonokat. Határozzuk meg a menü árát, ezt az összeget fordítsa mindenki adományozásra, ezzel is segítve a legrászorulóbb gyermekeket. Azok, akik június 22. és augusztus 22. között megnyitják saját konyhájukat és adományt gyűjtenek az UNICEF számára – egy sorsolás keretében –, értékes Street Kitchen-ajándékcsomagot nyerhetnek" – tette hozzá Fördős Zé, a Street Kitchen szakmai vezetője, aki az SK közösségi oldalán nyitotta meg az eseményre való regisztrációt és jelentette be a menüsort.

"A tavaly indított #FőzzAGYERMEKEKÉRT adománygyűjtő akció lényege, hogy a gyerekek helyzete iránt nyitott emberek úgy segíthetnek, hogy közben jól is érzik magukat. Most ezt a gondolatot kibővítettük azzal, hogy legyen a jótékonyság és a gasztronómia egy kapocs azok között, akiket elsodort egymás mellől az élet. Fördős Zé mintájára mindenki berendezheti a saját kis pop-up éttermét, amelyben két barát is kedvet kaphat, de akár kétszáz is" - mondta Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója.