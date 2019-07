A „Társas-játékok″ körül forog a jubileumi konferencia programja

Míg az első Internet Hungary még leginkább arról szólt, hogy meg tudnak-e vajon erősödni az online tartalmak, átvehetik-e a hatalmat a hagyományos médiától, addig az idei, immár 20. konferencián már olyan témák kerülnek terítékre, mint az „intelligens média", az adatvezérelt világ, vagy az 5G által új kapukat nyitó telekommunikáció - írják.

Az idei konferencián újítás, hogy csak 15-20 perces előadások, fórumbeszélgetések és workshopok szerepelnek majd a programban, hogy még inkább teret kaphassanak azok az interaktív programelemek és játékok, amelyek a központi témához, a „Társas-játékok" gondolatkörhöz illeszkednek. Változatlan marad a tematikus struktúra, így a cégek már előzetesen eldönthetik, hogy melyik kollégájuk melyik szakterületre fókuszálva gyűjtse össze a számukra leghasznosabb információkat.

Ez alkalommal is kapcsolódnak pályázatok a konferenciához, amelyeknek eredményhirdetései beépülnek a programba. A szervezők keresik a legjobb hatszavas történeteket, ezúttal két előzetesen rögzített kategóriában. De a játékokra építő közösségi média kampányok készítői is versenybe szállhatnak, és gazdára talál majd egy a legjobb ügyfélszolgálatnak járó díj is. A pályázatok részletes kiírása július 29-én felkerül a konferencia honlapjára, jelentkezni augusztus 12. és szeptember 16. között lehet majd.