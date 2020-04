A Wallis Automotive Europe értékesíti a Jaguart és a Land Rovert

Újabb országban, ezúttal Magyarországon látja el a Jaguar Land Rover kizárólagos márkaképviseletét a Wallis Automotive Europe. Az AutoWallis Nyrt. leányvállalata 2016-tól van jelen a márkák kizárólagos importőreként a kelet-közép-európai piacon, a korábbi nyolc ország (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Koszovó, Észak-Macedónia, Montenegró, Szerbia, Szlovénia) mellé csatlakozik mostantól Magyarország is.

Ormosy Gábor, az AutoWallis Nyrt. vezérigazgatója a Jaguar és Land Rover modellek magyarországi forgalmazásának indulása kapcsán elmondta, hogy ez a lépés is jól mutatja, hogy az AutoWallis elkötelezett a magyar és régiós növekedés mellett még a koronavírus okozta változó, kihívásokkal teli környezetben is. A társaság tovább halad a tavaly meghirdetett stratégiája mentén, melyben 2024-ig árbevételének duplázását tervezi organikus és akvizíciós úton. A vállalat célja, hogy 2029-re a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatója legyen. Ormosy Gábor hozzátette, hogy azzal számolnak, hogy a Jaguar Land Rover magyar piacának potenciális mérete közel akkora, mint a két márka által már korábban is képviselt nyolc ország együtt, így ezzel a lépéssel a csoport jelentősen erősíti piaci pozícióját a közép és délkelet-európai régióban.

Andrew Prest, a WAE ügyvezetője szerint a közel százéves múltú autómárkák hazai képviselete nemcsak hatalmas megtiszteltetés és lehetőség a vállalat számára, de jelentős felelősséggel is jár, hiszen a Jaguar Land Rover elmúlt tíz éve egyértelmű autóipari sikertörténet, amelyet most a magyar piacon is folytatni kell. A növekedést az eddigi, Budapest-központú értékesítés országossá bővítésével is támogatni kívánják, ennek érdekében több vidéki nagyvárosban tervezik a szalonnyitást.

Az új korszak első márkakereskedése a szintén az AutoWallis Csoporthoz tartozó Wallis British Motors. „A prémium márkákkal töltött közel 20 évem alatt a minőségi ügyfélkiszolgálás vált a szívügyemmé, és e köré a küldetés köré építettem a csapatomat is” – mutatott rá Kovács Farkas Tamás, a Wallis British Motors ügyvezetője. Az ügyvezető szerint a vevői elégedettség előtérbe helyezése, a hatékony kiszolgálás és a magas szintű műszaki háttér jelenti azt az alapot, amelyért cserébe a vásárlók bizalmát kérhetik a márkák. Ezért tartja fontosnak kiemelni, hogy az új szervízcsapat, a márkák karbantartásában itthon és külföldön is hosszútávú tapasztalatot szerzett szakemberekből áll.