A fiatal generáció számára az egyik legmeghatározóbb online felület ma már világszerte 500 millió aktív felhasználót tudhat magáénak. Nem csoda, hogy a TikTok egyre fontosabb szerepet tölt be a marketing és a márkaépítés területén.

A 2014-ben kiadott kínai applikáció korábban Musical.ly néven volt elterjedt Magyarországon, amit a ByteDance Technology Co. 2017-ben egymilliárd amerikai dollár értékben megvásárolt és a Musical.ly alkalmazást megszűntetve beépítette a párhuzamosan futó TikTok ernyője alá. Az összeolvadásnak köszönhetően átvette az amerikai és európai piac nagy részét.

A világszerte havi 500 millió aktív felhasználóval rendelkező platform olyan közösségi média hálózatokat előz meg, mint a Twitter, LinkedIn, Pinterest és a Snapchat, derül ki az Influencer Marketing Hub statisztikájából. Havi aktív felhasználók tekintetében egyedül az Instagram jár előtte 1 milliárd fős táborával.

A TikTok applikáció legfontosabb tulajdonságai: 15 másodperces videók zenei aláfestéssel, amelyre elsősorban az adott szám szövegét tátogják rá, különböző koreográfiákkal vagy az alkalmazásba épített effektekkel vegyítve. Egyszerű, de nagyszerű és sok trendet hozott magával. Nézzük a három legfontosabb jelenséget a TikTok kapcsán:

Éljen a természetesség!

A TikTok a többi közösségi média platformtól egy dologban tér el markánsan, mégpedig az ’igaziságra’ való törekvésben. A TikTok köreiben az a menő, ha minél természetesebb a videó és a videó készítője is, ellentétben az Instagramon és Facebookon kialakult erős ideálképekkel. Az elsősorban éneklés imitálással és rövid koreográfiák bemutatásával startoló TikTok mára már túl nőtt a puszta zeneiségen, mivel a karaoke mellett megjelenik a humor, a mémek, a kisállatok, a különböző trükkök és a szponzorált tartalom is.

Kiaknázatlan felület egy erős közönséggel

Annak ellenére, hogy az interakció csupán 29%-os a TikTok felületén, mégis egyre nagyobb teret nyer magának a marketingben és a márkaépítésben is. Elsősorban azok a márkák érdekeltek ennek az új felületnek a lehetőségeiben, akik a tinédzserekhez szeretnének szólni. Igaz, a TikTok felületét még nem árasztották el a videókba kreatívan beépített termékek, de már egyre több ilyen kezdeményezés látható.

Aki a TikTok-on sztár, az a Z generációt célzó márkák aduásza

Egyre több márka működik együtt a TikTok sztárokkal, mint például a Dorko is, hogy egy magyar példát említsünk. A street style márka egy külön kollekciót alkotott meg magyar influenszerekkel, köztük Hollósi Jázminnal, aki hazai viszonylatban a legtöbb követővel rendelkezik TikTok-on.

A TikTok felület jelentőségét az is jól mutatja, hogy egyre többször lehet olvasni a hírekben, miszerint ügynökségek szerződtetik le az ígéretes TikTok sztárokat. Az együttműködések mellett egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a TikTok sztárokkal szervezett közönségtalálkozók, ahol a lelkes rajongók élőben találkozhatnak és beszélgethetnek a kedvenc TikTokkerükkel.

Ezeket a közönségtalálkozókat nem csak TikTokkerek szervezik a rajongóik számára, hanem márkaegyüttműködések keretén belül is láthatunk ilyen eseményeket. Nemrégiben például egy hipermarket döntött úgy, hogy egy ilyen rendezvénnyel teszi különlegesebbé a márkaaktivitását. Másik hasonlóan figyelemre méltó példa egy budapesti trambulinpark szervezte TikTok közönségtalálkozó, amelyre most hétvégén kerül sor és Hollósi Jázmin is a sztárvendégek között van.

„Ez egy számunkra is felfedezésre váró világ. A TikTok egy teljesen más felület, mint a Facebook vagy az Instagram, de a ’tátika’ jelenség olyannyira közkedvelt lett a fiatalok körében, hogy muszáj lépést tartanunk velük. Nagyon izgalmas együttműködni a TikTok sztárokkal és kíváncsian várjuk az első közönségtalálkozónkat a trambulinparkban.” – mondta el Borsos Péter, a Superfly Budapest trambulinpark ügyvezetője.