A koronavírus alapvetően forgatta fel a toborzási piacot

A koronavírus néhány nap leforgása alatt gyökeresen megváltoztatta a munkaerő-toborzási piacot. Az elmúlt egy hét során a Trenkwalder több mint 200 partnercéggel egyeztetett, ezeknek 50 százaléka átmenetileg teljesen felfüggesztette toborzási tevékenységét. E társaságok jelenleg a tömeges elbocsátások elkerülésének lehetőségeit mérik fel, első lépésként főként állásidő bevezetésével vagy szabadságok kiadásával igyekeznek időt nyerni. A megkérdezett cégek 45 százaléka ugyanakkor – legalább bizonyos munkakörökre – továbbra is igényes toborzási támogatást.

Ágazatok szerint logikus módon azokban a szegmensekben érezhető a legnagyobb visszalépés a toborzásban, amelyeket a járványhelyzet a legközvetlenebbül sújt: a nemzetközi fuvarozás és személyszállítás, a szálloda- és vendéglátóipar, rendezvényszervező és turisztikai tevékenységek. Szintén csökkenő toborzási igényt támaszt a klasszikus termelést végző iparvállalatok többsége, különös tekintettel a gépiparra.

Ezzel egyidejűleg néhány területen pótlólagos munkaerőkereslet is mutatkozik: fizikai alkalmazottakra az agrár- és élelmiszeripari szektorban, a belföldi logisztikában (házhozszállítások), a kiskereskedelemben, illetve a gyógyszeripari területen nőtt meg az igény, míg a szellemi területen az ügyfélszolgálati tevékenységek, a pénzügyi szolgáltató központok támogató funkciói, illetve a termeléshez kapcsolódó mérnöki pozíciók kapcsán nőtt meg a kereslet.

„Arra számítunk, hogy a jelenlegi válság nem csupán kiváltó okában, hanem ebből fakadóan időbeli lefutásában is jelentősen különbözni fog a legutóbbi, 2008-as válságtól: látunk rá reményt, hogy a munkaerőpiac jelenlegi krízise nem tart tovább hat hónapnál” – magyarázza G.Nagy Balázs, a Trenkwalder ügyvezetője. – „Azt tapasztaljuk, hogy a partnercégek többsége is egyelőre azt reméli, hogy a válság lefutása kellően gyors lesz ahhoz, hogy nem kényszerülnek tartósan leépíteni termelőkapacitásaikat. Kétségtelen ugyanakkor, hogy számottevő esély mutatkozik egy ennél hosszabb ideig elhúzódó válságra is, ami az egyes szektorokon átnyúló, a koronavírus miatt közvetlenül nem érintett területekre is átterjedő további komoly lavinát indíthat el.”