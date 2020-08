A hagyományos bankoktól még egy 2.7 millió követővel rendelkező, teljes munkaidős influenszer is csak elenyésző hitelkeretet remélhet. Az Instagram és egyetemi kutatók által kifejlesztett Karat azt ígéri, hogy a közösségi médián elért státusz alapján képes ügyfeleinek magasabb hitelbesorolást adni.

Manapság Dunát lehetne rekeszteni az újonnan felbukkanó fintech cégekkel, amik közül csak elenyésző tud néhány évnél tovább a felszínen maradni. A digitalizáció egyre elsöprőbb erejének és egyre átfogóbb kiterjedtségének köszönhetően a fogyasztók elvárják, hogy banki ügyeiket is ugyanolyan gördülékenyen és gyorsan intézhessék online, mint bármilyen más ügyet. Csakhogy a pénzügyi intézmények világa hírhedten rugalmatlan és lassan változó – hiszen egy sor olyan biztonsági feltételnek kell megfelelnie, amik arra hivatottak, hogy megvédjék személyes adatainkat, vagyonunkat és hogy probléma esetén (például ha valamilyen technikai hiba miatt eltűnne a pénz a számlánkról) biztosítva legyen a megoldás (azaz a biztosítás). A rugalmasságért tehát gyakran fel kell adni a biztonság egy részét is, a mérleg billenésének iránya pedig fintech cégenként nagyon eltérő lehet. Az Instagram pénzügyi megoldása sem kivétel ezalól, bár egyelőre több szó esik magáról a hitelkártyáról, mint a hozzá kapcsolt pénzügyi háttérrendszerről.

Az Instagram hitelkártyája

A Karat Black Card ötlete azért merülhetett fel az Instagramban, mert az „influenszer szakma” annyira eltér az átlagos szakmáktól, hogy azok az emebrek, akik teljes munkaidőben ezzel a módszerrel keresik a kenyerüket, kölcsönfelvételnél nagyon rossz besorolást kapnak. A Karat Black azonban más szempontok alapján ítélne bizalmat és hitelt igénylőknek, beállva ezzel az alternatív pénzügyi rendszerek irányába manőverező vállalatok sorába. Több szakértő és magazin mellett a Forbes is figyelmeztett rá, hogy attól még hogy trendi, nem valószínű, hogy jó választás egy ilyen kártyát használni.

De lássuk, hogyan vélekednek erről a kártya megalkotói!

Az átlagos Karat kártyatulajdonos több mint 100 000 dollárral rendelkezik a bankban és egymillió követővel rendelkezik az Instagram, a YouTube, a Twitch és a TikTok oldalán. Eric Wei, a Karat Black Card társalapítója szerint a legtöbb közösségi média felhasználó fiatal és nincs erős hitelprofilja. A Karat Black jogosultsági kritériumai segítik ezt megkerülni.

„A hagyományos pénzügyi szolgáltatók nem értik az alkotókat” – mondta el a Forbes-nak Will Kim, aki Eric Wei mellett társalapítója a Karat Black Cardnak. - „Ez egy új típusú vállalkozás, egy 15–20 milliárd dolláros iparág melyben alkotók milliói vesznek részt, akik sok pénzt keresnek. A hagyományos pénzügyi intézmények nem felelnek meg a modelljüknek. "

"Alkotóként akár millió dollárt is kereshetsz, miközben csak egy átlagos betéti kártyára vagy akár csak egy kifejezetten diákoknak szóló hitelkártyára vagy jogosult" - nyilatkozta Wei. Mivel a hagyományos hitelkártya-társaságok a FICO hitelminősítő rendszerére támaszkodnak a kártyáik ellenőrzése érdekében, a pontozás a kérelmező korábbi hitelelőzményei, visszafizetési képessége és számlatevékenysége alapján történik.

A Karat Black kártyát a Stripe nevű pénzügyi céggel közösen adják ki, és bárhol elfogadják, ahol a Visa kártyákat is.

Wei szerint ha valaki egy éjszaka alatt híressé vált, onnantól beindíthatja saját vállalkozását, miközben a hitelprofilja nagyon gyenge marad. Éppen ezért az online híresség-iparban, amelynek skálája 15-20 milliárd amerikai dollár, a kiemelkedő alkotók hiába keresnek sok pénzt. Miután felfedezte ezt a niche területet, Eric elindította vállalkozási tervét, 2019 végén belépett az Y Combinator inkubációs osztályába, és 4,6 millió USD-t gyűjtött olyan befektetőktől, mint például a Twitch társalapítója, Kevin Lin.

2020 júniusában a Karat együttműködött egy másik pénzügyi startup-nal, a Stripe-pal, hogy elindítsa az első "Karat Black Card" terméket, amelyet a kártyatulajdonosok bármilyen üzletben használhatnak vásárlásra, amely elfogadja a Visa kártyákat, ugyanakkor nincsen éves díja.

Ezenkívül ennek a kártyanak a sajátossága a kártyatulajdonosnak szóló személyre szabott pénzjutalom: a Karat 2% ~ 5% különféle pénzjutalmat fog nyújtani a kártyatulajdonos fogyasztási szokásai, platformja és üzleti tulajdonságai alapján. Például, mivel a YouTube profitmegosztási modellje viszonylag érett, a YouTube-on 100 000 feliratkozó után nagyobb jutalmat kaphat majd egy kártyatulajdonos, mint akinek a TikTok-on van egymillió követője. A technológiáról és beauty témákról szóló csatornák és a kozmetikai üzletek viszonylag jobb besorolást kaptak.

Jelenleg a Karat Black Card csak teljes munkaidős hírességek számára fogad pályázatokat, akik már több mint 100 000 követővel rendelkeznek. A jövőben, ha a Karat üzleti modellje sikeresnek bizonyul, akkor részmunkaidős vagy belépő szintű tartalomelőállítók számára is elérhetővé teszik. A végső cél az "internetes hírességek fogyasztási láncának" vertikális integrálása és az internetes hírességek igényeihez igazított rendszer kiépítése. Végsősoron a kártya egyfajta hídként szeretne szolgálni a feltörekvő területek és a hagyományos pénzügyek között.

Az első Karat Black Card-ot körülbelül két hónappal ezelőtt adták ki, és máris 70 influenszer jelentkezett rá, összesen több mint egymillió rajongóval. Ráadásul a COVID-19 járvány, amely még nem ért véget, továbbra is serkenti az "otthoni gazdaság" növekedését, elősegítve az olyan újdonságok, mint a Karat fejlődését.

Tényleg megéri?

A Karat Black Card eleinte nagyon jó ajánlatnak tűnhet, amit nem csak az éves díj eltörlése, hanem ez 250 dolláros ajándék hitelkeret is vonzóbbá tesz. Nem igényel személyes garanciát, és testreszabott jutalmakat tartalmaz, amelyek a kártyatulajdonos kiadási szokásaitól és a közösségi médián elért sikereitől függnek. Ezek a jutalmak 2% és 5% közötti pénzbeli visszatérítést mutathatnak bizonyos kategóriákban, mint például streaming berendezések, elektronika, smink és így tovább. A jutalmakhoz 100$-onként lehet hozzáférni és pénzre váltani.

Bár a Karat Black első hallásra nagyon menő ötletnek tűnik, szinte lehetetlen meghatározni, pontosan milyen emberek számára alkalmas. A Karat nem teljesen átlátható a jutalmazási rendszerével - nem osztja meg, hogy milyen jutalmakra jogosult a kérelmező, amíg a teljes pályázati folyamaton nem vesz részt. Ráadásul a jutalmak magas, 100 dolláros küszöböt érhetnek el, mielőtt kifizetésre kerülnének. Ehhez jön még, hogy a Karat Black kártya díjkártya, vagyis a hitelt minden hónapban teljes egészében ki kell fizetni. Ez nehéz lehet a szociális média befolyásolóinak, akik éppen most kezdik el üzleti tevékenységüket.

Megvalósul-e?

A Karat Black egyelőre még teszt fázisban tart, a bejelntésen kívül nem sok információt tudhatott meg róla a nagyközönség, azonban a fogadtatása eddig igencsak vegyesnek tűnik. Kérdéses az is, hogy az Instagram mennyire gondolta komolyan a bevezetést és mekkora energiát fektet majd a jövőben a kártya mögött álló rendszer életben tartására. A vállalat esetében a megvalósulás azért is megkérdőjelezhető, mert már több olyan eset is történt a múltban, amikor egy nagy horderejű tervét elsöpörte a valóság.