A magyar vállalkozások körében egyre népszerűbbek az online piacterek

Amazon, Aliexpress, Wish – szinte nincs olyan magyar internetező, aki ne hallott volna ezen webáruházak valamelyikéről. A 3-ból 2 jelenleg is a világ TOP10 legértékesebb cége között van, értékük külön-külön is több milliárd dollár, az Amazont csak a Microsoft és az Apple előzi meg ezen a listán. De mi a közös bennük, vagy a hazai piacon is működő eMAG-ban? Nem csak abban hasonlítanak egymásra, hogy mindegyik online áruház, hanem abban is, hogy online piacteret is üzemeltetnek. A világ 18 legnagyobb online piactere együttesen több mint 1 billió dollár értékű árut forgalmaz évente. Nemzetközi becslések szerint 2020-ban már ezeken a kereskedőkön keresztül fog átfolyni a teljes online kiskereskedelmi volumen 40%-a.

Hogyan működik?

Az online piacteres értékesítés lényege, hogy az üzemeltető webáruház nem – vagy, nem csak – saját készletéből, forrásaiból származó terméket értékesít, hanem külső, tőle független cégek (forgalmazók, gyártók, nagykereskedők, sőt akár konkurens webshopok) termékei is elérhetők a kínálatában.

Az online piacterek Magyarországon – élen az eMAG Marketplace

Az internetes kereskedelem mind globálisan, mind Magyarországon rohamosan növekszik és bár a bővülés üteme némiképp lassulni látszik, a növekedés folyamatos. 2018-ban nettó 425 milliárd forintos forgalmat generált hazánkban az online kiskereskedelem, az idei év első féléves forgalma pedig több, mint 207 milliárd volt – ez 16%-os növekedés 2018 első félévéhez képest.

A hazai vásárlói bázis azonban egyelőre nem tud a piaccal együtt nőni, ezért az internetes kereskedőknek az aktív online vásárlókat kell a lehető legjobban elérni és folyamatosan vásárlásra ösztönözni. Erre nyújtanak egyszerű és hatékony megoldást az online piacterek.

Hazánkban mindössze néhány online piactér üzemel. Van köztük szakosodott felület, mint a kézműves termékekkel foglalkozó Meska, vagy a mezőgazdasági termékekkel foglalkozó Agroinform, a szolgáltatásokat és termékeket is vegyesen kínáló Bónusz Brigád, valamint természetesen népszerűek az olyan alapvetően C2C platformok is, mint a Jófogás és a Vatera. Az utóbbi webáruházakban a magánszemélyek mellett profi kereskedők hirdetései is megtalálhatók.

Az Amazonhoz leginkább hasonlító professzionális piacteres értékesítés terén a magyar piacon az eMAG üzemelteti a legnagyobb ilyen platformot eMAG Marketplace néven. Az online áruház – a piacteres értékesítések nélkül is – hazánk legnagyobb e-kereskedőjének számít, így népszerűsége és márkaereje is nagyban hozzájárul a piactér sikeréhez.

4500 hazai vállalkozás értékesít valamelyik online piactéren

Az online piacterek vonzó lehetőséget adnak minden terméket értékesítő, és azt online eladni vágyó cég számára, hiszen általuk egy viszonylag egyszerű csatlakozást követően könnyen elérhetővé válnak a nagy méretű, lojális vásárlói bázisok.

A magyar cégek gyorsan felismerték a lehetőséget: a GKI Digital mérései szerint Magyarországon több mint 4500 vállalkozás (jellemzően kkv) érintett valamilyen formában az online piacteres értékesítésben. Ezek a cégek 2018-ban a GKI Digital szerint már összességében közel 12 milliárd forintos nettó forgalmat tudtak realizálni az online piactereken keresztül, ami a teljes belföldi online kiskereskedelmi forgalom 2-3%-át jelenti. Már jelenleg is több tucat olyan cég van Magyarországon, ahol az online piacteres értékesítésből realizált éves forgalom akár többszáz millió forintos nagyságrendre is tehető –a saját, fő értékesítési csatornák (pl.: webáruház) forgalmán felül.

Jól jelzi a modell dinamikus fejlődését, hogy a piacvezető eMAG felületén árusító magyar vállalkozások száma 2 év alatt több, mint négyszeresére nőtt, jelenleg kb. 4000 céget számlál. Azonban a növekedés még közel sem ért véget: amint azt Catalin Dit, az eMAG magyarországi vezetője a 2019. szeptember 26-án, az első alkalommal – több mint 300 piactéren értékesítő magyar vállalkozás részvételével – megtartott Sellers’ Day konferenciáján elmondta, a cél az, hogy 2021 tavaszára 10 000 szereplő csatlakozzon a legnagyobb hazai online piactérhez.

Ez az új értékesítési modell nem csak a klasszikus, kiskereskedelemmel foglalkozó cégek számára nyújthat valós alternatívát az online jelenlétre. Rajtuk kívül a gyártók, termelők, nagykereskedők, disztribútorok, vagy akár márkagazdák is ugyanúgy megjelenhetnek saját választékkal a piactereken. Ez pedig drasztikusan csökkenti a belépési küszöböt, így katalizátorként hat az online kiskereskedelem térhódítására – gyakorlatilag befektetés nélkül nyílik lehetőség az online értékesítés megkezdésére, mely tapasztalatok birtokában aztán sokkal könnyebb saját webáruházat is építeni.

Pláza az interneten

Az online piacterek működése nagyon hasonló a bevásárlóközpontok és a bennük üzletet bérlő kereskedők, márkák viszonyrendszerére. A vásárlók egy helyen (felületen) szerezhetnek be szinte mindent, a gyorsan forgó háztartási és fogyasztási cikkektől kezdve a játékokon, műszaki termékeken, divatcikkeken át egészen a legkülönfélébb réteg termékekig. A legkeresettebb piacteres termékek jellemzően a kütyük, otthon, barkács termékek, valamint a háztartási gépek és különféle játékok.

Minél több kereskedő csatlakozik egy piactérhez, az annál szélesebb választékot tud nyújtani, ezzel pedig együttesen nagyobb vásárlói bázist tud jól és hatékonyan megszólítani – beleértve olyan vásárlókat is, akik egyébként egy-egy adott kereskedő kínálatával vélhetően akkor sem találkoznának, ha a kereskedőnek van saját webáruháza. A piacvezető eMAG kínálatában jelenleg több, mint 1,5 millió féle termék szerepel, ez a szám az Amazon 120 millió cikket számláló termékkínálatához képest csekélynek tűnik, ám egyértelműen messze a legszélesebb választék a magyar online kiskereskedelmi piacon.

A termékeket forgalmazó kereskedő az online piactér üzemeltetőjével szerződik a kínálata feltöltéséről, az üzemeltető pedig karban tartja, fejleszti, reklámozza a piacteret. Mindezért a terméket feltöltő kereskedőtől előre meghatározott mértékű jutalékot kap minden egyes tranzakció, rendelés után. Az eMAG esetében ez a belépési folyamat például mindössze kb. 1 hetet vesz igénybe, és elektronikusan intézhető minden lépése.

Külföldi mammut cégek diktálják az iramot

Mivel a hazai online vásárlók több mint fele vásárolt már a legnagyobb külföldi piacterekről is (mint amilyen az Amazon, az Aliexpress vagy épp a Wish), az elvárásaikat részben ezek a rendkívül fejlett technológiai hátterű áruházak is alakítják. Magas szintű vásárlói élményt, egyszerű és gyors, praktikus rendelési folyamatot, valamint követhető és megbízható kiszolgálást, szállítást várnak el a hazai e-kereskedőktől is. A magyar webáruházak jelentős része – különösen igaz ez a kis és közepes webáruházakra – innovációban és technológiában nem tudja felvenni versenyt a globális szereplők által nyújtott profi, letisztult vásárlói élménnyel.

Az eMAG Marketplace platformja ezért is ilyen népszerű, mivel a piacteréhez csatlakozva a magyar kereskedők is élvezhetik a modern felhasználói élmény és a profi technológiai háttér nyújtotta előnyöket, mindezt pedig folyamatos fejlesztésekkel tartják naprakészen – a kereskedő partnereknek így lehetőségük nyílik egy, a saját vásárlói bázisnál szélesebb réteg elérésére, valamint a folyamatosan bővülő, innovatív szolgáltatások használatára.

Online Piactér vs. saját webáruház? – verseny vagy szinergia?

De miért éri meg olyanoknak is megjelenni a piactéren, akik saját webáruházukon keresztül is tudnak árusítani, ráadásul jutalék megfizetése nélkül? A csatlakozásra nem csak a profi technológiai háttér adhat okot. A piactér látogatottsága ugyanis jelentősen erősebb és demográfiai szempontból sokszínűbb egy hagyományos weboldalnál, így a piacteres megjelenéssel olyan vásárlók is elérhetőek, akik a kereskedő saját weboldalát vagy webáruházát egyébként nem látogatnák meg. Ezen kívül komoly érv a piactér mellett a külföldi terjeszkedés egyszerű lehetősége. Az eMAG-on keresztül jelenleg több száz kereskedő árul Romániában, Bulgáriában és Lengyelországban is, a nemzetközi, a hazainál nagyobb elérésben lehetőséget látó és ezen piacokon értékesítő hazai webáruházak száma folyamatosan nő.

A piactér se megoldás mindenre

Az online piacterek használatával tehát a kereskedő növelheti árbevételét, terjeszkedhet külföldre és kihasználhatja a kész, jól működő rendszert, de a sikerhez mindez természetesen még nem elég. Csupán ezzel ugyanis rendkívül nehéz saját kereskedői márkát építeni, mivel a piacterek egységes, formalizált megjelenést biztosítanak minden partnernek és az akciókat is saját szabályok szerint szervezik. A termékek megjelenítése is egységes, keretek közé szabott, ez pedig nem megfelelő egy olyan kereskedőnek, aki szeretne egyedi lenni.

A mai modern, adat-vezérelt kereskedelemben és marketingben megkerülhetetlen, hogy a kereskedés ismerje vásárlóit és az igényeikre szabott, perszonalizált tartalommal és reklámokkal próbálja őket megtartani. A hazánkban nehezen bővülő online vásárlói bázisnál ugyanis legalább ugyanakkora jelentőséggel bír a meglévő vásárló megtartása, mint az újak bevonzása. Ehhez azonban információra van szüksége a webshopoknak a vásárlókról, amely információt a piactereken csak részben tudja megszerezni. Míg egy saját webáruházban a vásárlási folyamatból értékes, később használható adatokat tud nyerni a kereskedő az ügyfélről és annak preferenciáiról, addig a piactereken való értékesítésekről és vásárlási folyamatokról ezek az adatok nem fognak rendelkezésére állni. Erre és a többi felmerülő hátrányra is megoldás lehet viszont az az üzleti modell, amikor a kereskedő a piacteres jelenlét mellett saját webáruházat is üzemeltet.