A magyarok kétharmada szerint egy év alatt kiheveri a gazdaság a koronavírust, míg a legválságállóbb a gyógyszeripar

Bizakodóan tekintenek a magyarok a gazdaság koronavírus-járványt követő visszaépülésére: több mint harmaduk (35%) szerint akár már 3-6 hónap alatt elérheti a hazai gazdaság a járványt megelőző teljesítményét, 39 százalékuk szerint pedig 1 év alatt történik meg a felzárkózás. Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) megbízásából készített országos reprezentatív közvélemény-kutatás eredményei alapján kevesebben vannak, akik 2 évre, vagy annál is későbbre teszik a gazdaság visszaállását (24%), és mindössze 4 százalék gondolkodik annyira borúlátóan, hogy a korábbi teljesítményt már soha nem fogjuk elérni.

A kutatás feltérképezte, hogy a magyarok szerint melyek a leginkább válságálló iparágak, azaz melyik mennyire tudja megőrizni a teljesítményét a koronavírus-járvány időszakában is. Az eredmények alapján a válaszadók a gyógyszeripart gondolják a legstabilabbnak: közel háromnegyedük (73,4%) szerint válságálló ez a szektor.

Dr. Holchacker Péter, az AIPM igazgatója ehhez kapcsolódóan elmondta: a koronavírus-krízisben még inkább felértékelődött az innováció értékteremtő szerepe, a gyógyszeripar, ezen belül pedig az fejlesztésorientált gyógyszergyártók kiemelkedően stabil szereplők. Ezt támasztja alá az is, hogy az innovatív gyógyszervállalatok a nehéz időszakban is a munkahelyek biztosításával, a munkaképesség fenntartásával erősítik a magyar gazdaságot, és hozzájárulnak az egészségügyi rendszer működtetéséhez, a magyar betegek gördülékeny gyógyszerellátásának biztosításához. A kutatás azt is megerősítette, hogy a szektor szerepe a védekezést követő időszakban is nélkülözhetetlen: a megkérdezettek több mint kétharmada (72,4%) gondolja fontosnak a gyógyszeripart a koronavírus-járványt követően a gazdaság újraindításában.

Válságállóság tekintetében a telekommunikációs és technológiai szektor került második helyre (72,4%), harmadik pedig az energetikai ipar (69%) lett. Összhangban a mindennapi tapasztalatokkal és a statisztikai adatokkal, leginkább sérülékenynek az autóipart, a turizmust és az építőipart látják a megkérdezettek.

Az egyes iparágak válságállóságának megítélése mellett az AIPM kutatásában a válaszadók 5 fokú skálán értékelték a krízishelyzettel, valamint a gazdaság újraindításával kapcsolatos különböző állításokat. Az eredmények alapján a megkérdezettek az emberek egészségét, munkaképességét (4,4), a magas képzettséget igénylő munkahelyek megtartását (3,9), valamint a stabil egészségipari szereplőket, így az innovatív gyógyszergyártókat is nélkülözhetetlennek gondolják a gazdaság újraindításához. A válaszadók többsége egyetért azzal (3,7), hogy a koronavírus-járványhoz hasonló helyzetek kezelése miatt a fejlesztésorientált gyógyszercégek magyarországi tevékenysége nemzetgazdasági szempontból is kiemelkedő.